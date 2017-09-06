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6 сентября 2017, 13:38



В соревнованиях по авторалли «Приз Большого Норильска» приняли участие 10 экипажей. Победителей определяли по двум классам.

Всего в мероприятии приняли участие 10 экипажей. Состязания включали в себя два этапа. Первый проходил на территории учебной площадки Норильского центра безопасности движения и заключался в фигурном вождении с элементами автослалома, параллельной парковки и другими упражнениями, которыми должен владеть каждый автолюбитель. Второй этап проходил по районам города по принципу «Поиск» согласно легенде: участникам требовалось, соблюдая ПДД, пройти по маршруту и прибыть в определенное время на контрольные пункты. Первый этап оказался для участников непростым – даже опытные автолюбители допускали ошибки в выполнении упражнений. И все же все 10 экипажей вышли на старт второго этапа. А вот здесь уже после первой отсечки времени, неправильно прочитав легенду, с соревнований снялся один экипаж, а после второго пункта еще один. В итоге к финишу пришли восемь экипажей. После подсчета результатов места на пьедестале по классу «А» распределились следующим образом: на III месте расположился экипаж № 8 (пилот Наталья Гладышева, штурман Галина Суставова), кстати, единственный женский экипаж, на II месте - экипаж в составе Ивана Диль (пилот) и Марата Темирова (штурман). На высшую ступень пьедестала поднялись пилот Алексей Воловик и штурман Дмитрий Яковлев. В классе «И» бронзовым призером стала команда экипажа № 4 (пилот Ильшат Мусин, штурман Игорь Филиппов), серебряным призером стал экипаж № 5 (пилот Максим Баталин, штурман Дмитрий Кондрашкин). Победителем соревнований стал экипаж № 3 (пилот Тимофей Анисимов, штурман Евгения Посметьева). Также была определена дополнительная награда «За волю к победе», которую получил экипаж № 2 (пилот Александр Лукьяновский, штурман Наталья Моисеева).

Просмотров:152 Соревнования проходили по классу «А» среди автолюбителей и классу «И» среди людей с ограниченными возможностями здоровья.Всего в мероприятии приняли участие 10 экипажей. Состязания включали в себя два этапа. Первый проходил на территории учебной площадки Норильского центра безопасности движения и заключался в фигурном вождении с элементами автослалома, параллельной парковки и другими упражнениями, которыми должен владеть каждый автолюбитель. Второй этап проходил по районам города по принципу «Поиск» согласно легенде: участникам требовалось, соблюдая ПДД, пройти по маршруту и прибыть в определенное время на контрольные пункты.Первый этап оказался для участников непростым – даже опытные автолюбители допускали ошибки в выполнении упражнений. И все же все 10 экипажей вышли на старт второго этапа. А вот здесь уже после первой отсечки времени, неправильно прочитав легенду, с соревнований снялся один экипаж, а после второго пункта еще один. В итоге к финишу пришли восемь экипажей.После подсчета результатов места на пьедестале по классу «А» распределились следующим образом: на III месте расположился экипаж № 8 (пилот Наталья Гладышева, штурман Галина Суставова), кстати, единственный женский экипаж, на II месте - экипаж в составе Ивана Диль (пилот) и Марата Темирова (штурман). На высшую ступень пьедестала поднялись пилот Алексей Воловик и штурман Дмитрий Яковлев.В классе «И» бронзовым призером стала команда экипажа № 4 (пилот Ильшат Мусин, штурман Игорь Филиппов), серебряным призером стал экипаж № 5 (пилот Максим Баталин, штурман Дмитрий Кондрашкин). Победителем соревнований стал экипаж № 3 (пилот Тимофей Анисимов, штурман Евгения Посметьева).Также была определена дополнительная награда «За волю к победе», которую получил экипаж № 2 (пилот Александр Лукьяновский, штурман Наталья Моисеева).