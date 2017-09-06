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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:22 Норильчане могут принять участие во всероссийских спортивных акциях.
19:12 Депутат Госдумы Раиса Кармазина провела встречи с избирателями в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе.
19:04 В Норильском районе нашли гигантский подберезовик.
18:29 300 квадратных метров на спортивную тематику. Южную стену Дворца спорта «Арктика» в Норильске украсило графическое панно.
17:57 В Норильске за серию краж будут судить двоих молодых людей.
17:55 В норильских многоэтажках в течение четырех лет поменяют все лифты. До конца текущего года установят 116 новых подъемников.
16:40 В музее Норильска завершилась летняя развивающая программа для детей «Музейная продленка».
16:14 За последний месяц рождаемость в Норильске сократилась на 14 процентов. В августе в городе родились 206 малышей.
14:52 Новые нормативы ГТО разработаны в России. Вступят в силу они с 1 января 2018 года и будут действовать в течение последующих четырех лет.
14:34 До празднования юбилея Дудинки осталось 10 дней. Организаторы праздника разработали большую программу.
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