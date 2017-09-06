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6 сентября 2017, 14:23



Красноярские ученые открыли штамм бактерий, способный производить бактериальную целлюлозу. Это открытие поможет в лечении многих заболеваний.

Новый штамм бактерий был выделен в чистую культуру из природного источника, известного как «чайный гриб» (Medusomyces gisevi), в котором присутствуют разные виды уксуснокислых бактерий. Данный штамм более продуктивен по сравнению с аналогами, которые выделялись ранее зарубежными и российскими учеными. Синтезируя большой объем целлюлозы на стандартной и модифицированной среде, он способен расти на разнообразных источниках углерода, не ограничиваясь субстратами с содержанием глюкозы и этанола, сообщает пресс-служба СФУ. Выведенный штамм бактерий показал высокие результаты синтеза целлюлозы. Сфера применения материала действительно широка: химическая (используется древесная целлюлоза), бумажная, пищевая, текстильная промышленность и, несомненно, медицина. Бактериальная целлюлоза — в отличие от растительной — не содержит загрязняющих веществ: лигнина, скапливающегося на одеревеневших стенках растительных клеток, и растительных углеводов разнообразного состава, от которых достаточно трудно очистить нужное вещество. Экологичность и безопасность позволяют применять бактериальную целлюлозу в биомедицине для производства раневых покрытий, протезов кровеносных сосудов и костных трансплантатов. «Благодаря высокой биологической совместимости бактериальной целлюлозы с животными клетками её можно использовать в качестве подложки для выращивания фибробластов, остеобластов, кератиноцитов и применять полученные тканеинженерные конструкции для восстановления кожных покровов, органов и тканей», — отмечает доктор биологических наук, профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ Светлана Прудникова.

Просмотров:126 Ученые Сибирского федерального университета совместно с Институтом биофизики СО РАН выделили и описали штамм уксуснокислых бактерий, способный производить бактериальную целлюлозу, сообщает НИА-Красноярск.Новый штамм бактерий был выделен в чистую культуру из природного источника, известного как «чайный гриб» (Medusomyces gisevi), в котором присутствуют разные виды уксуснокислых бактерий.Данный штамм более продуктивен по сравнению с аналогами, которые выделялись ранее зарубежными и российскими учеными. Синтезируя большой объем целлюлозы на стандартной и модифицированной среде, он способен расти на разнообразных источниках углерода, не ограничиваясь субстратами с содержанием глюкозы и этанола, сообщает пресс-служба СФУ.Выведенный штамм бактерий показал высокие результаты синтеза целлюлозы. Сфера применения материала действительно широка: химическая (используется древесная целлюлоза), бумажная, пищевая, текстильная промышленность и, несомненно, медицина. Бактериальная целлюлоза — в отличие от растительной — не содержит загрязняющих веществ: лигнина, скапливающегося на одеревеневших стенках растительных клеток, и растительных углеводов разнообразного состава, от которых достаточно трудно очистить нужное вещество. Экологичность и безопасность позволяют применять бактериальную целлюлозу в биомедицине для производства раневых покрытий, протезов кровеносных сосудов и костных трансплантатов.«Благодаря высокой биологической совместимости бактериальной целлюлозы с животными клетками её можно использовать в качестве подложки для выращивания фибробластов, остеобластов, кератиноцитов и применять полученные тканеинженерные конструкции для восстановления кожных покровов, органов и тканей», — отмечает доктор биологических наук, профессор базовой кафедры биотехнологии СФУ Светлана Прудникова.