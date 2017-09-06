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6 сентября 2017, 14:27



Сибирские ученые решили проблемы переработки необогатимых руд. Красноярский край и Якутия выведут Россию в мировые лидеры по «редким землям».

Это месторождение считается одним из важнейших подобных объектов Красноярского края. По запасам и прогнозным ресурсам его превосходит только широко известный Томтор, расположенный на севере Якутии, почти на побережье Ледовитого океана. В этих объектах сосредоточено около 80% российских запасов руд, богатых редкоземельными элементами и ниобием. Как известно, «редкие земли» используются для производства сплавов, магнитов, лазеров, энергосберегающих ламп, материалов для ядерной энергетики и многих других отраслей промышленности. Специалисты считают, что российские месторождения могут составить серьезную конкуренцию мировым монополистам по ниобию (Бразилия) и по редкоземельным металлам (Китай). Чтобы получить ценные элементы из руды, как правило, на первом этапе ее обогащают различными методами, удаляя пустую породу. Для этого используют отмывку мелких частиц водой, магнитную сепарацию и другие низкозатратные методы, которые позволяют выделить концентрат ценных элементов. Затем из него извлекают ценные металлы, используя гидро- или пирометаллургические процессы. Однако у чуктуконских руд есть особенность — исключительная дисперсность частиц и срощенность минералов друг с другом, так что разделить их традиционными способами не представляется возможным. «Мы провели исследования прямой гидрометаллургической переработки сырья и нашли условия избирательного извлечения в раствор ценных металлов. Это происходит при их автоклавной кислотной обработке. В герметичном сосуде смешивают руды с раствором азотной кислоты, нагревают под давлением до температуры 200°С, что обеспечивает селективный переход в получаемый раствор редкоземельных металлов и марганца, также весьма ценного металла. Далее из этой субстанции уже легче выделить ценные элементы. Основная масса пустой породы при этом остается в твердом состоянии, и дорогостоящие химические реагенты на ее растворение не тратятся», — рассказал заведующий лабораторией гидрометаллургических процессов Института химии и химической технологии ФИЦ "КНЦ" СО РАН доктор химических наук Владимир Иванович Кузьмин. В настоящее время исследователи работают с тонкодисперсными природными объектами, изучают поведение тонких частиц и занимаются разработкой новых технологий переработки различных руд, сообщили в КНЦ.

Просмотров:133 Ученые Института химии и химической технологии ФИЦ "Красноярский научный центр" СО РАН совместно с коллегами из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН (Новосибирск) решили проблемы переработки необогатимых руд уникального редкоземельного Чуктуконского месторождения, сообщает НИА-Красноярск.Это месторождение считается одним из важнейших подобных объектов Красноярского края. По запасам и прогнозным ресурсам его превосходит только широко известный Томтор, расположенный на севере Якутии, почти на побережье Ледовитого океана. В этих объектах сосредоточено около 80% российских запасов руд, богатых редкоземельными элементами и ниобием. Как известно, «редкие земли» используются для производства сплавов, магнитов, лазеров, энергосберегающих ламп, материалов для ядерной энергетики и многих других отраслей промышленности. Специалисты считают, что российские месторождения могут составить серьезную конкуренцию мировым монополистам по ниобию (Бразилия) и по редкоземельным металлам (Китай).Чтобы получить ценные элементы из руды, как правило, на первом этапе ее обогащают различными методами, удаляя пустую породу. Для этого используют отмывку мелких частиц водой, магнитную сепарацию и другие низкозатратные методы, которые позволяют выделить концентрат ценных элементов. Затем из него извлекают ценные металлы, используя гидро- или пирометаллургические процессы.Однако у чуктуконских руд есть особенность — исключительная дисперсность частиц и срощенность минералов друг с другом, так что разделить их традиционными способами не представляется возможным.«Мы провели исследования прямой гидрометаллургической переработки сырья и нашли условия избирательного извлечения в раствор ценных металлов. Это происходит при их автоклавной кислотной обработке. В герметичном сосуде смешивают руды с раствором азотной кислоты, нагревают под давлением до температуры 200°С, что обеспечивает селективный переход в получаемый раствор редкоземельных металлов и марганца, также весьма ценного металла. Далее из этой субстанции уже легче выделить ценные элементы. Основная масса пустой породы при этом остается в твердом состоянии, и дорогостоящие химические реагенты на ее растворение не тратятся», — рассказал заведующий лабораторией гидрометаллургических процессов Института химии и химической технологии ФИЦ "КНЦ" СО РАН доктор химических наук Владимир Иванович Кузьмин.В настоящее время исследователи работают с тонкодисперсными природными объектами, изучают поведение тонких частиц и занимаются разработкой новых технологий переработки различных руд, сообщили в КНЦ.