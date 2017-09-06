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6 сентября 2017, 14:34



До празднования юбилея Дудинки осталось 10 дней. Организаторы праздника разработали большую программу.

Согласно программе, в этот день в 7.00 в Свято-Введенском православном храме начнется божественная литургия. Ровно в полдень у Таймырского дома народного творчества развернется художественно-этнографический комплекс «Таймырское стойбище». С 13.00 на Набережной площади откроются торговые ряды и детский городок, пройдут фестивали «Дудинский каравай» и «Енисейская уха». В полевой кухне, которая разместится здесь же, горожан бесплатно угостят ухой. В 13 часов в Таймырском краеведческом музее состоится специальное гашение почтовых конвертов с юбилейной символикой. Праздничная программа «Под парусом любви, под парусом надежды» стартует в 14.00. Помимо выступления творческих коллективов Дудинки и Норильска горожан ждет парад молодоженов «Моя судьба, моя Дудинка», подведение итогов конкурса музейных экспозиций «Наследие» и семейного фестиваля «Папины дочки, мамины сыночки», чествование семейных династий портовиков «Город. Порт. Судьба» и, конечно же, установка рекорда России — самое массовое исполнение песни, ставшей символом Дудинки, «Самый северный город Земли». Особым подарком на юбилей станет выступление творческих коллективов из Красноярска, Казани и Москвы. С 16.00 до 21.00 на главной сцене Дудинки свои лучшие творческие номера горожанам подарят группы «Пицца» и «Яхонт», а также ансамбль «Волга-Волга» и автор-исполнитель Трофим. В завершение торжеств в 21.40 небо Дудинки озарится праздничным юбилейным фейерверком, сообщили в пресс-службе администрации Дудинки.

Просмотров:143 Рабочее совещание, посвященное празднованию 350-летнего юбилея, провел глава Дудинки Юрий Гурин. Заместители главы Янина Квасова и Татьяна Жиганова рассказали о проделанной работе по благоустройству Дудинки, подготовке творческой составляющей Дня города, а также обсудили подробный план на 16 сентября — день основных торжеств.Согласно программе, в этот день в 7.00 в Свято-Введенском православном храме начнется божественная литургия. Ровно в полдень у Таймырского дома народного творчества развернется художественно-этнографический комплекс «Таймырское стойбище». С 13.00 на Набережной площади откроются торговые ряды и детский городок, пройдут фестивали «Дудинский каравай» и «Енисейская уха». В полевой кухне, которая разместится здесь же, горожан бесплатно угостят ухой.В 13 часов в Таймырском краеведческом музее состоится специальное гашение почтовых конвертов с юбилейной символикой. Праздничная программа «Под парусом любви, под парусом надежды» стартует в 14.00. Помимо выступления творческих коллективов Дудинки и Норильска горожан ждет парад молодоженов «Моя судьба, моя Дудинка», подведение итогов конкурса музейных экспозиций «Наследие» и семейного фестиваля «Папины дочки, мамины сыночки», чествование семейных династий портовиков «Город. Порт. Судьба» и, конечно же, установка рекорда России — самое массовое исполнение песни, ставшей символом Дудинки, «Самый северный город Земли».Особым подарком на юбилей станет выступление творческих коллективов из Красноярска, Казани и Москвы. С 16.00 до 21.00 на главной сцене Дудинки свои лучшие творческие номера горожанам подарят группы «Пицца» и «Яхонт», а также ансамбль «Волга-Волга» и автор-исполнитель Трофим. В завершение торжеств в 21.40 небо Дудинки озарится праздничным юбилейным фейерверком, сообщили в пресс-службе администрации Дудинки.