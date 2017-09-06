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6 сентября 2017, 14:52



Новые нормативы ГТО разработаны в России. Вступят в силу они с 1 января 2018 года и будут действовать в течение последующих четырех лет.

Новая редакция нормативов ГТО разработана с учетом результатов тестирования, полученных в рамках апробации комплекса в 2014-2016 годах, в которой приняли участие около миллиона россиян. Кроме того, нововведения одобрены ведущими спортивными вузами страны, Минобороны России, а также общероссийскими федерациями по видам спорта. К основным утвержденным нововведениям относятся стандартизация условий выполнения испытаний и регистрация их результатов в метрической системе, а также введение дополнительных «сквозных» (единых) тестов для всех возрастных групп. Изменится и отчетный период выполнения нормативов ГТО для обучающихся (1-6-я возрастные ступени). В 2017-2018 годах он будет разделен на две части. Первая (с 1 июля по 31 декабря 2017 года) - отчетный период, в течение которого действительны результаты тестирования по нормативам, действующим в 2017 году. И вторая (с 1 января по 1 июля 2018 года) - отчетный период, в течение которого будут действовать новые нормативы ГТО. У взрослого населения (6-11-я возрастные ступени) отчетный период останется без изменений - с 1 января по 31 декабря. Сейчас Минспорт России готовит соответствующие дополнения в порядок тестирования, которым будет регулироваться «переходный период» - каждые четыре года.

Просмотров:140 Новые государственные требования к уровню физической подготовленности населения на четырехлетний период утверждены коллегией Минспорта РФ.Новая редакция нормативов ГТО разработана с учетом результатов тестирования, полученных в рамках апробации комплекса в 2014-2016 годах, в которой приняли участие около миллиона россиян. Кроме того, нововведения одобрены ведущими спортивными вузами страны, Минобороны России, а также общероссийскими федерациями по видам спорта.К основным утвержденным нововведениям относятся стандартизация условий выполнения испытаний и регистрация их результатов в метрической системе, а также введение дополнительных «сквозных» (единых) тестов для всех возрастных групп.Изменится и отчетный период выполнения нормативов ГТО для обучающихся (1-6-я возрастные ступени). В 2017-2018 годах он будет разделен на две части. Первая (с 1 июля по 31 декабря 2017 года) - отчетный период, в течение которого действительны результаты тестирования по нормативам, действующим в 2017 году. И вторая (с 1 января по 1 июля 2018 года) - отчетный период, в течение которого будут действовать новые нормативы ГТО. У взрослого населения (6-11-я возрастные ступени) отчетный период останется без изменений - с 1 января по 31 декабря.Сейчас Минспорт России готовит соответствующие дополнения в порядок тестирования, которым будет регулироваться «переходный период» - каждые четыре года.