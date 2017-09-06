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6 сентября 2017, 16:14



За последний месяц рождаемость в Норильске сократилась на 14 процентов. В августе в городе родились 206 малышей.

Для сравнения: в июле в роддоме было зарегистрировано 240 новорожденных – 106 девочек и 134 мальчика. Тенденция преобладания мужского пола продолжается и в сентябре. Сколько всего малышей появится на свет в первый месяц осени, пока не ясно, но за неполную сентябрьскую неделю в нашем городе родились уже 57 детей - 33 мальчика и 24 девочки.

Просмотров:127 В Норильском родильном доме за последний месяц лета на свет появились 116 мальчиков и 90 девочек - в целом 206 малышей. Двоен и троен в августе статистикой не зафиксировано.Для сравнения: в июле в роддоме было зарегистрировано 240 новорожденных – 106 девочек и 134 мальчика.Тенденция преобладания мужского пола продолжается и в сентябре. Сколько всего малышей появится на свет в первый месяц осени, пока не ясно, но за неполную сентябрьскую неделю в нашем городе родились уже 57 детей - 33 мальчика и 24 девочки.