Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 сентября 2017, 16:40



В музее Норильска завершилась летняя развивающая программа для детей «Музейная продленка».

Начинание стало интересным для ребят и, что немаловажно, порадовало родителей, которые приводили детей в музей в будни как в летний лагерь. Каждая площадка предлагала свою тематику. В музее Центрального района маленькие норильчане занимались зоологией, этнографией и палеонтологией, в художественной галерее – готовились к выставке «Волшебный мир сказки». В Талнахе на занятия собирались юннаты и юные геологи. Ребята познакомились с уникальными экспонатами из закрытых фондов музея. В завершении «продленки» в зале музея вырос «Парк Юрского периода» - с фигурами мамонтов и динозавров, которые школьники сделали на мастер-классах. «Музейная продленка» стала продолжением научно-просветительской программы музея Норильска «Гид по наукам». Дети не потеряли к ней интерес даже летом, в каникулы семь научных тематических смен, включавших в себя 315 музейных занятий, набрали 4743 посещения.

Просмотров:122 В течение летних каникул для учащихся начальной школы работала программа «Музейная пролденка». Вместе с музейщиками Норильска и Талнаха ребята изучали историю и природу Таймыра, пробовали себя в различных науках и знакомились с основами изобразительного искусства.Начинание стало интересным для ребят и, что немаловажно, порадовало родителей, которые приводили детей в музей в будни как в летний лагерь. Каждая площадка предлагала свою тематику. В музее Центрального района маленькие норильчане занимались зоологией, этнографией и палеонтологией, в художественной галерее – готовились к выставке «Волшебный мир сказки». В Талнахе на занятия собирались юннаты и юные геологи.Ребята познакомились с уникальными экспонатами из закрытых фондов музея. В завершении «продленки» в зале музея вырос «Парк Юрского периода» - с фигурами мамонтов и динозавров, которые школьники сделали на мастер-классах.«Музейная продленка» стала продолжением научно-просветительской программы музея Норильска «Гид по наукам». Дети не потеряли к ней интерес даже летом, в каникулы семь научных тематических смен, включавших в себя 315 музейных занятий, набрали 4743 посещения.