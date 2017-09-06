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6 сентября 2017, 17:55



В норильских многоэтажках в течение четырех лет поменяют все лифты. До конца текущего года установят 116 новых подъемников.

На сегодняшний день износ лифтового оборудования в Норильске составляет 90 процентов. Нормативный срок службы подъемника составляет 25 лет, у нас же в городе некоторые отработали уже более 30 лет. А это значит, что большая часть лифтового оборудования давно морально устарела. Самый старый лифт находится на Севастопольской, 13, и в ближайшее время его поменяют на новый. По словам Александра Пестрякова, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству городского Совета, реконструкция лифтов ведется на года вперед и осуществляется в рамках программы «Реформирование системы ЖКХ». В прошлом году по программе заменили 100 лифтов, в текущем установят еще 116 новых подъемников. На следующий год запланировано заменить еще 98 лифтов. Стопроцентную замену лифтового оборудования мы планируем закончить в течение четырех лет. Кстати, с 31 августа вступили в силу новые правила эксплуатации лифтов, теперь при вводе оборудования в эксплуатацию обязательно требуется согласование Ростехнадзора и оформление страховки на случай поломки или другого форс-мажора. Чем отличаются новые лифты от старых, в чем их преимущества и какие дополнительные возможности они дают, читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:111 Старое лифтовое оборудование в Большом Норильске будет заменено на новое на сто процентов. До конца этого года в многоэтажках установят 116 новых лифтов, отвечающих всем требованиям безопасности.На сегодняшний день износ лифтового оборудования в Норильске составляет 90 процентов. Нормативный срок службы подъемника составляет 25 лет, у нас же в городе некоторые отработали уже более 30 лет. А это значит, что большая часть лифтового оборудования давно морально устарела. Самый старый лифт находится на Севастопольской, 13, и в ближайшее время его поменяют на новый. По словам Александра Пестрякова, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству городского Совета, реконструкция лифтов ведется на года вперед и осуществляется в рамках программы «Реформирование системы ЖКХ».В прошлом году по программе заменили 100 лифтов, в текущем установят еще 116 новых подъемников. На следующий год запланировано заменить еще 98 лифтов. Стопроцентную замену лифтового оборудования мы планируем закончить в течение четырех лет.Кстати, с 31 августа вступили в силу новые правила эксплуатации лифтов, теперь при вводе оборудования в эксплуатацию обязательно требуется согласование Ростехнадзора и оформление страховки на случай поломки или другого форс-мажора.Чем отличаются новые лифты от старых, в чем их преимущества и какие дополнительные возможности они дают, читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».