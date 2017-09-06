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6 сентября 2017, 17:57



В Норильске за серию краж будут судить двоих молодых людей.

Сотрудники полиции выяснили, что двое молодых людей, используя личный транспорт, похищали чужое имущество из гаражей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались 21- и 23-летний жители г. Норильска. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Большую часть похищенного имущества полицейским удалось вернуть владельцам, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:96 В феврале в дежурную часть полиции обратились четверо местных жителей, которые рассказали, что из их гаражей пропали электроинструменты и запчасти от автомобилей.Сотрудники полиции выяснили, что двое молодых людей, используя личный транспорт, похищали чужое имущество из гаражей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались 21- и 23-летний жители г. Норильска.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Большую часть похищенного имущества полицейским удалось вернуть владельцам, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.