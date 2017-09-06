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6 сентября 2017, 17:57

В Норильске за серию краж будут судить двоих молодых людей.


В феврале в дежурную часть полиции обратились четверо местных жителей, которые рассказали, что из их гаражей пропали электроинструменты и запчасти от автомобилей.
Сотрудники полиции выяснили, что двое молодых людей, используя личный транспорт, похищали чужое имущество из гаражей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались 21- и 23-летний жители г. Норильска.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Большую часть похищенного имущества полицейским удалось вернуть владельцам, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

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    Список новостей

 6 сентября 2017 
19:22   Норильчане могут принять участие во всероссийских спортивных акциях. 19:12   Депутат Госдумы Раиса Кармазина провела встречи с избирателями в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе.
19:04   В Норильском районе нашли гигантский подберезовик. 18:29   300 квадратных метров на спортивную тематику. Южную стену Дворца спорта «Арктика» в Норильске украсило графическое панно.
17:57   В Норильске за серию краж будут судить двоих молодых людей. 17:55   В норильских многоэтажках в течение четырех лет поменяют все лифты. До конца текущего года установят 116 новых подъемников.
16:40   В музее Норильска завершилась летняя развивающая программа для детей «Музейная продленка». 16:14   За последний месяц рождаемость в Норильске сократилась на 14 процентов. В августе в городе родились 206 малышей.
14:52   Новые нормативы ГТО разработаны в России. Вступят в силу они с 1 января 2018 года и будут действовать в течение последующих четырех лет. 14:34   До празднования юбилея Дудинки осталось 10 дней. Организаторы праздника разработали большую программу.
14:27   Сибирские ученые решили проблемы переработки необогатимых руд. Красноярский край и Якутия выведут Россию в мировые лидеры по «редким землям». 14:23   Красноярские ученые открыли штамм бактерий, способный производить бактериальную целлюлозу. Это открытие поможет в лечении многих заболеваний.
13:38   В соревнованиях по авторалли «Приз Большого Норильска» приняли участие 10 экипажей. Победителей определяли по двум классам. 13:36   На спортивной трассе «Река Щучья» состоялись соревнования города Норильска по мини-мотокроссу и мотокроссу.
13:35   Определены победители турнира по боулингу на приз главы города Норильска среди муниципальных служащих. 13:21   Месяц был насыщен ремонтами оборудования. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности за август.
11:06   Решить проблему нехватки врачей в Норильске поможет федеральная программа «Арктический доктор». С инициативой в правительство РФ вышла Мурманская область. 10:55   В Норильске полицейские провели «урок мужества».

 5 сентября 2017 
18:01   Сегодня - международный день благотворительности. В Норильске благотворительность проявляется в реальных делах и поступках реальных людей и коллективов. 17:28   В духовно-просветительском центре Норильской епархии продолжается благотворительная акция «Помоги пойти учиться».
17:25   Новые службы, новые школы. После капитального ремонта Норильского кафедрального собора «Всех скорбящих Радость» обновился не только интерьер. 17:02   Медицинские полисы, которые ранее норильчане получали от "РОСНО-МС", теперь будет выдавать "ВТБ Медицинское страхование".
16:27   В краевой суд направлено уголовное дело в отношении преступной группировки наркодилеров. 16:11   Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на период зимнего расписания на рейсы из Норильска.
14:55   В Норильске 37-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве сожителя бывшей жены. 14:48   Самый северный штаб движения "Юнармия" принял в юнармейцы 14 учеников волочанской школы.
14:09   В Норильске создано шесть рабочих мест для инвалидов в рамках проекта «Взаимопомощь». 13:49   Установка для производства компонентов воздуха стоимостью 1,6 млрд рублей введена в строй на Кольской ГМК «Норникеля».
13:39   Норильские каратисты готовятся к международным соревнованиям в Турции – отбору на первенство мира. 13:15   До конца 2017 года компания «Роснефть» представит в Госкомиссию по запасам данные о результатах разведочного бурения в Хатангском районе Таймыра.
13:11   Книжки для малышек. Норильская библиотека семейного чтения объявляет набор малышей, не посещающих детский сад, в группы раннего развития «БиМ». 13:05   Открытое первенство по гонкам на снегоходах по воде прошло 3 сентября на озере Молодежном в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
11:40   Атомный ледокол «Сибирь», который будет проводить суда по Енисею, спустят на воду 22 сентября на Балтийском судозаводе в Санкт-Петербурге.

 4 сентября 2017 
18:54   Арку жилого дома разрисовали в стиле русских сказок. Сегодня в Норильске завершается проект «Краски города». 18:00   В Дудинке на «вечную» швартовку встал буксирный теплоход БТ-337.
17:48   Медь и никель подорожали. 17:14   В Норильске благополучно завершается летняя кампания. Пора строить планы на будущий год.
16:38   В одном из дворов Норильска появился первый сад камней. 16:15   Корабли Северного флота, доставившие на Таймыр военную технику и людей для проведения межвидовых тактических учений в районе Норильска, покинули морской порт Дудинки.
16:00   В Норильской централизованной библиотечной системе проводят мониторинг качества услуг. 15:34   Виктор Толоконский с рабочей поездкой побывал в Норильске и первым делом проинспектировал строительство перинатального центра.
14:56   Боксер из Норильска имеет шанс попасть в олимпийскую сборную. Воспитанник норильской школы Андрей Косенков стал серебряным призером международного турнира. 14:43   На выходных подвели итоги чемпионата и первенства Норильска по футболу.
14:23   В Норильске воспитанникам социального приюта КСЦОН устроили в День знаний настоящий праздник. 13:19   В норильских школах автоинспекторы проводят встречи с родителями.

 2 сентября 2017 
10:30   Енисейское пароходство оснащает баржи светосигнальным оборудованием. 10:22   В День знаний в Норильске провели экологическую акцию. В городе появились новые кустарники.

 1 сентября 2017 
07:40   С 1 сентября питание учащихся в школах Норильска переводятт на безналичную систему оплаты 07:30   Сегодня во всех школах Норильска пройдут «уроки Компании». Каждый первоклссник получит от «Норникеля» набор с «Книгой о том, как металлы построили города»
07:18   20 учителей в возрасте до 30 лет приедут в Норильск в этом году из других регионов




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