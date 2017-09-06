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6 сентября 2017, 18:29



300 квадратных метров на спортивную тематику. Южную стену Дворца спорта «Арктика» в Норильске украсило графическое панно.

Для росписи стены пригласили художников «RASKRASIMVSE», компании, зарекомендовавшей себя работами в разных городах России. «Отметились» они и в нашем городе росписью фасадов нескольких домов на улице Комсомольской, детской больницы, здания ПТЖТ. В этот раз объект для раскрашивания выбрали внутри помещения. Южную стену «Арктики» двое профессиональных художников из Санкт-Петербурга - Антон Путков и Никита Парунин – расписывали с 17 августа по 5 сентября. Художники отметили, что для росписи стены использовалась высококачественная аэрозольная краска, устойчивая к различным воздействиям – в том числе температурному, что в условиях ледовой арены важно. Они ручаются за ее долговечность, исключающую необходимость обновления спустя время. Для работы в город было доставлено 244 кг краски. Антон Путков, граффити-художник, рассказал, что их поразил масштаб южной стены, но они не сомневались, что с работой справятся. «Мы вместе давно работаем, нам комфортно, да и в своих силах мы уверены. Размер стены и составил главную трудность: мы не ставили леса на всю длину стены, только частями, и рисунок делали не от центра, а от краев, а после совмещали его. В итоге все прошло хорошо». В будущем году конкурс «Добавь городу красок» пройдет снова – уже сейчас выбирается, какой объект городской среды получит новое цветовое оформление.

Просмотров:108 Панно стало результатом корпоративного проекта «Норникеля» «Добавь городу красок». Эскиз панно создавали из элементов работ взрослых победителей проекта.Для росписи стены пригласили художников «RASKRASIMVSE», компании, зарекомендовавшей себя работами в разных городах России. «Отметились» они и в нашем городе росписью фасадов нескольких домов на улице Комсомольской, детской больницы, здания ПТЖТ. В этот раз объект для раскрашивания выбрали внутри помещения.Южную стену «Арктики» двое профессиональных художников из Санкт-Петербурга - Антон Путков и Никита Парунин – расписывали с 17 августа по 5 сентября. Художники отметили, что для росписи стены использовалась высококачественная аэрозольная краска, устойчивая к различным воздействиям – в том числе температурному, что в условиях ледовой арены важно. Они ручаются за ее долговечность, исключающую необходимость обновления спустя время. Для работы в город было доставлено 244 кг краски.Антон Путков, граффити-художник, рассказал, что их поразил масштаб южной стены, но они не сомневались, что с работой справятся. «Мы вместе давно работаем, нам комфортно, да и в своих силах мы уверены. Размер стены и составил главную трудность: мы не ставили леса на всю длину стены, только частями, и рисунок делали не от центра, а от краев, а после совмещали его. В итоге все прошло хорошо».В будущем году конкурс «Добавь городу красок» пройдет снова – уже сейчас выбирается, какой объект городской среды получит новое цветовое оформление.