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День Города

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
6 сентября 2017, 18:29

300 квадратных метров на спортивную тематику. Южную стену Дворца спорта «Арктика» в Норильске украсило графическое панно.


Панно стало результатом корпоративного проекта «Норникеля» «Добавь городу красок». Эскиз панно создавали из элементов работ взрослых победителей проекта.
Для росписи стены пригласили художников «RASKRASIMVSE», компании, зарекомендовавшей себя работами в разных городах России. «Отметились» они и в нашем городе росписью фасадов нескольких домов на улице Комсомольской, детской больницы, здания ПТЖТ. В этот раз объект для раскрашивания выбрали внутри помещения.
Южную стену «Арктики» двое профессиональных художников из Санкт-Петербурга - Антон Путков и Никита Парунин – расписывали с 17 августа по 5 сентября. Художники отметили, что для росписи стены использовалась высококачественная аэрозольная краска, устойчивая к различным воздействиям – в том числе температурному, что в условиях ледовой арены важно. Они ручаются за ее долговечность, исключающую необходимость обновления спустя время. Для работы в город было доставлено 244 кг краски.
Антон Путков, граффити-художник, рассказал, что их поразил масштаб южной стены, но они не сомневались, что с работой справятся. «Мы вместе давно работаем, нам комфортно, да и в своих силах мы уверены. Размер стены и составил главную трудность: мы не ставили леса на всю длину стены, только частями, и рисунок делали не от центра, а от краев, а после совмещали его. В итоге все прошло хорошо».
В будущем году конкурс «Добавь городу красок» пройдет снова – уже сейчас выбирается, какой объект городской среды получит новое цветовое оформление.

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    Список новостей

 6 сентября 2017 
19:22   Норильчане могут принять участие во всероссийских спортивных акциях. 19:12   Депутат Госдумы Раиса Кармазина провела встречи с избирателями в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе.
19:04   В Норильском районе нашли гигантский подберезовик. 18:29   300 квадратных метров на спортивную тематику. Южную стену Дворца спорта «Арктика» в Норильске украсило графическое панно.
17:57   В Норильске за серию краж будут судить двоих молодых людей. 17:55   В норильских многоэтажках в течение четырех лет поменяют все лифты. До конца текущего года установят 116 новых подъемников.
16:40   В музее Норильска завершилась летняя развивающая программа для детей «Музейная продленка». 16:14   За последний месяц рождаемость в Норильске сократилась на 14 процентов. В августе в городе родились 206 малышей.
14:52   Новые нормативы ГТО разработаны в России. Вступят в силу они с 1 января 2018 года и будут действовать в течение последующих четырех лет. 14:34   До празднования юбилея Дудинки осталось 10 дней. Организаторы праздника разработали большую программу.
14:27   Сибирские ученые решили проблемы переработки необогатимых руд. Красноярский край и Якутия выведут Россию в мировые лидеры по «редким землям». 14:23   Красноярские ученые открыли штамм бактерий, способный производить бактериальную целлюлозу. Это открытие поможет в лечении многих заболеваний.
13:38   В соревнованиях по авторалли «Приз Большого Норильска» приняли участие 10 экипажей. Победителей определяли по двум классам. 13:36   На спортивной трассе «Река Щучья» состоялись соревнования города Норильска по мини-мотокроссу и мотокроссу.
13:35   Определены победители турнира по боулингу на приз главы города Норильска среди муниципальных служащих. 13:21   Месяц был насыщен ремонтами оборудования. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности за август.
11:06   Решить проблему нехватки врачей в Норильске поможет федеральная программа «Арктический доктор». С инициативой в правительство РФ вышла Мурманская область. 10:55   В Норильске полицейские провели «урок мужества».

 5 сентября 2017 
18:01   Сегодня - международный день благотворительности. В Норильске благотворительность проявляется в реальных делах и поступках реальных людей и коллективов. 17:28   В духовно-просветительском центре Норильской епархии продолжается благотворительная акция «Помоги пойти учиться».
17:25   Новые службы, новые школы. После капитального ремонта Норильского кафедрального собора «Всех скорбящих Радость» обновился не только интерьер. 17:02   Медицинские полисы, которые ранее норильчане получали от "РОСНО-МС", теперь будет выдавать "ВТБ Медицинское страхование".
16:27   В краевой суд направлено уголовное дело в отношении преступной группировки наркодилеров. 16:11   Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на период зимнего расписания на рейсы из Норильска.
14:55   В Норильске 37-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве сожителя бывшей жены. 14:48   Самый северный штаб движения "Юнармия" принял в юнармейцы 14 учеников волочанской школы.
14:09   В Норильске создано шесть рабочих мест для инвалидов в рамках проекта «Взаимопомощь». 13:49   Установка для производства компонентов воздуха стоимостью 1,6 млрд рублей введена в строй на Кольской ГМК «Норникеля».
13:39   Норильские каратисты готовятся к международным соревнованиям в Турции – отбору на первенство мира. 13:15   До конца 2017 года компания «Роснефть» представит в Госкомиссию по запасам данные о результатах разведочного бурения в Хатангском районе Таймыра.
13:11   Книжки для малышек. Норильская библиотека семейного чтения объявляет набор малышей, не посещающих детский сад, в группы раннего развития «БиМ». 13:05   Открытое первенство по гонкам на снегоходах по воде прошло 3 сентября на озере Молодежном в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
11:40   Атомный ледокол «Сибирь», который будет проводить суда по Енисею, спустят на воду 22 сентября на Балтийском судозаводе в Санкт-Петербурге.

 4 сентября 2017 
18:54   Арку жилого дома разрисовали в стиле русских сказок. Сегодня в Норильске завершается проект «Краски города». 18:00   В Дудинке на «вечную» швартовку встал буксирный теплоход БТ-337.
17:48   Медь и никель подорожали. 17:14   В Норильске благополучно завершается летняя кампания. Пора строить планы на будущий год.
16:38   В одном из дворов Норильска появился первый сад камней. 16:15   Корабли Северного флота, доставившие на Таймыр военную технику и людей для проведения межвидовых тактических учений в районе Норильска, покинули морской порт Дудинки.
16:00   В Норильской централизованной библиотечной системе проводят мониторинг качества услуг. 15:34   Виктор Толоконский с рабочей поездкой побывал в Норильске и первым делом проинспектировал строительство перинатального центра.
14:56   Боксер из Норильска имеет шанс попасть в олимпийскую сборную. Воспитанник норильской школы Андрей Косенков стал серебряным призером международного турнира. 14:43   На выходных подвели итоги чемпионата и первенства Норильска по футболу.
14:23   В Норильске воспитанникам социального приюта КСЦОН устроили в День знаний настоящий праздник. 13:19   В норильских школах автоинспекторы проводят встречи с родителями.

 2 сентября 2017 
10:30   Енисейское пароходство оснащает баржи светосигнальным оборудованием. 10:22   В День знаний в Норильске провели экологическую акцию. В городе появились новые кустарники.

 1 сентября 2017 
07:40   С 1 сентября питание учащихся в школах Норильска переводятт на безналичную систему оплаты 07:30   Сегодня во всех школах Норильска пройдут «уроки Компании». Каждый первоклссник получит от «Норникеля» набор с «Книгой о том, как металлы построили города»
07:18   20 учителей в возрасте до 30 лет приедут в Норильск в этом году из других регионов




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