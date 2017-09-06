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6 сентября 2017, 19:12



Депутат Госдумы Раиса Кармазина провела встречи с избирателями в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе.

В этот же день в территориальной избирательной комиссии г. Норильска Раиса Кармазина досрочно проголосовала на выборах депутатов Норильского городского Совета депутатов. На следующий день, 5 сентября, парламентарий работала в Дудинке. Как она отметила, целью очередной командировки на Таймыр стал отчет перед избирателями и рассказ о планах работы Госдумы, сообщает НИА-Красноярск. В ходе личного приема к Раисе Кармазиной обратились восемь человек, в том числе и жители таймырских поселков. Северян волновали вопросы переселения, поддержки развития северного многоборья на федеральном уровне, предоставления льготной дороги детям-инвалидам, изменения законодательства в области аудита. Также таймырцы просили депутата оказать содействие в поисках погибшего солдата Великой Отечественной войны. По всем обращениям северянам были даны подробные разъяснения согласно действующему законодательству, некоторые из вопросов Раиса Кармазина пообещала проработать дополнительно.

Просмотров:93 В Норильске встречу с избирателями депутат провела 4 сентября. С проблемами личного и общественного характера на прием пришли 12 человек. Вопросы людей касались программы переселения из районов Крайнего Севера, пенсионных выплат, получения инвалидности, содействия в решении проблем малого предпринимательства. По ряду обращений заявители смогли получить консультации прямо в ходе приема, остальные вопросы были взяты депутатом на личный контроль. По каждому из них будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции.В этот же день в территориальной избирательной комиссии г. Норильска Раиса Кармазина досрочно проголосовала на выборах депутатов Норильского городского Совета депутатов.На следующий день, 5 сентября, парламентарий работала в Дудинке. Как она отметила, целью очередной командировки на Таймыр стал отчет перед избирателями и рассказ о планах работы Госдумы, сообщает НИА-Красноярск.В ходе личного приема к Раисе Кармазиной обратились восемь человек, в том числе и жители таймырских поселков. Северян волновали вопросы переселения, поддержки развития северного многоборья на федеральном уровне, предоставления льготной дороги детям-инвалидам, изменения законодательства в области аудита. Также таймырцы просили депутата оказать содействие в поисках погибшего солдата Великой Отечественной войны. По всем обращениям северянам были даны подробные разъяснения согласно действующему законодательству, некоторые из вопросов Раиса Кармазина пообещала проработать дополнительно.