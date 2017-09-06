Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 сентября 2017, 19:22



Норильчане могут принять участие во всероссийских спортивных акциях.

Участниками акции могут стать органы исполнительной власти регионов России в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивные и образовательные организации, физкультурно-спортивные клубы по месту жительства, общественные организации и объединения, сообщает НИА-Красноярск. При этом участники могут сами выбирать формат проведения акции: открытые уроки, мастер-классы, массовые зарядки, дни открытых дверей. Акция может быть проведена в несколько этапов. Места проведения акций: объекты спорта, в том числе построенные в рамках федеральной целевой программы, образовательные организации, рекреационные зоны (парки, скверы). Сбор информационных материалов участников осуществляется на странице Минспорта РФ в социальной сети «Фейсбук». Участникам акций необходимо отправить в адрес организаторов на почту anna-chabrova@mail.ru краткий описательный отчет о проведении акции (не более одного листа), фотоотчет (не менее 5 фотографий). Победители будут определены в двух номинациях: «За отличную организацию всероссийской акции на объектах спорта, построенных в рамках ФЦП» и «За креативный подход к организации всероссийской акции». Заявки участников акции «Я выбираю спорт!» принимаются до 20 октября 2017 года, а в акции «Зарядка с чемпионом» – до 10 ноября 2017 года. Конкурсная комиссия подведет итоги акций с 20 октября по 1 ноября («Я выбираю спорт») и с 10 по 15 ноября («Зарядка с чемпионом»). Положения об акциях размещены на краевом спортивном портале.

Просмотров:85 Министерство спорта РФ приглашает принять участие во всероссийских спортивных акциях «Я выбираю спорт!» и «Зарядка с чемпионом».Участниками акции могут стать органы исполнительной власти регионов России в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивные и образовательные организации, физкультурно-спортивные клубы по месту жительства, общественные организации и объединения, сообщает НИА-Красноярск.При этом участники могут сами выбирать формат проведения акции: открытые уроки, мастер-классы, массовые зарядки, дни открытых дверей. Акция может быть проведена в несколько этапов. Места проведения акций: объекты спорта, в том числе построенные в рамках федеральной целевой программы, образовательные организации, рекреационные зоны (парки, скверы). Сбор информационных материалов участников осуществляется на странице Минспорта РФ в социальной сети «Фейсбук».Участникам акций необходимо отправить в адрес организаторов на почту anna-chabrova@mail.ru краткий описательный отчет о проведении акции (не более одного листа), фотоотчет (не менее 5 фотографий).Победители будут определены в двух номинациях: «За отличную организацию всероссийской акции на объектах спорта, построенных в рамках ФЦП» и «За креативный подход к организации всероссийской акции». Заявки участников акции «Я выбираю спорт!» принимаются до 20 октября 2017 года, а в акции «Зарядка с чемпионом» – до 10 ноября 2017 года.Конкурсная комиссия подведет итоги акций с 20 октября по 1 ноября («Я выбираю спорт») и с 10 по 15 ноября («Зарядка с чемпионом»).Положения об акциях размещены на краевом спортивном портале.