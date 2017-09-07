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7 сентября 2017, 13:12



Елена Безденежных рассказала о планах «Норникеля» на Восточном экономическом форуме.

«Мы начинаем продвигаться на Восток, так мы идем в тренде со всеми остальными предприятиями. Интерес связан с тем, что Дальний Восток богат природными ресурсами, а средства кроме как из природных ресурсов, к сожалению, ниоткуда больше не берутся, поэтому там, где есть финансирование, там есть развитие территории. Сложно развивать проекты на Дальнем Востоке из-за непростой инфраструктуры, конкретно транспортной и энергетической», - рассказала вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных. Она отметила, что на данный момент на границе Дальнего Востока и Сибири компания развивает Быстринский горно-обогатительный комбинат в Забайкальском крае. Запуск ГОКа намечен на четвертый квартал 2017 года. «Мы вступали в Быстринский ГОК в формате государственно-частного партнерства, когда законодательства об этом не было. На нашем примере практически писали закон о государственно-частном партнерстве», - добавила Елена Безденежных. Еще одно месторождение, в котором заинтересована компания в Забайкальском крае, Бугдаинское молибденовое месторождение. Однако, как отметила Безденежных, его развитие и строительство там горно-обогатительного комбината пока отложено. Оно будет зависеть от цен на металлы. Напомним, строительство ГОКа на Бугдаинском молибденовом месторождении изначально входило в инвестиционный проект по освоению минерально-сырьевых ресурсов Забайкальского края. Планировалось, что он обеспечит добычу 16 млн тонн руды в год и переработку ее в молибденовый концентрат с содержанием примерно 9 тыс. тонн молибдена. Однако в 2013 году строительство было отложено из-за снижения цен на мировом рынке молибдена. Кроме этого до конца текущего года «Норникель» планирует определиться с решением по участию в освоении Баимского месторождения на Чукотке. Компания заинтересована принять участие в данном проекте в рамках долгосрочной перспективы. «Норникель» предварительно оценивал актив как «первоклассный» и с подходящей корзиной металлов. Отмечалось также, что он находится в продвинутой стадии с точки зрения изученности. «Мы до сих пор оцениваем возможности этого актива. Проект сложный с труднодоступной транспортной составляющей, отдаленный от основных точек сбыта. Его надо просчитывать очень аккуратно. До конца года, скорее всего, будут известны результаты решения», — сказала Елена Безденежных. В ноябре текущего года «Норникель» планирует провести День инвестора, на котором готовится раскрыть дальнейшие прогнозы развития своих проектов, сообщает НИА-Красноярск.

Просмотров:189 Накануне во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Уже в третий раз участие в нем принимает «Норникель», поскольку в планах компании - работа на Дальнем Востоке.«Мы начинаем продвигаться на Восток, так мы идем в тренде со всеми остальными предприятиями. Интерес связан с тем, что Дальний Восток богат природными ресурсами, а средства кроме как из природных ресурсов, к сожалению, ниоткуда больше не берутся, поэтому там, где есть финансирование, там есть развитие территории. Сложно развивать проекты на Дальнем Востоке из-за непростой инфраструктуры, конкретно транспортной и энергетической», - рассказала вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных.Она отметила, что на данный момент на границе Дальнего Востока и Сибири компания развивает Быстринский горно-обогатительный комбинат в Забайкальском крае. Запуск ГОКа намечен на четвертый квартал 2017 года.«Мы вступали в Быстринский ГОК в формате государственно-частного партнерства, когда законодательства об этом не было. На нашем примере практически писали закон о государственно-частном партнерстве», - добавила Елена Безденежных.Еще одно месторождение, в котором заинтересована компания в Забайкальском крае, Бугдаинское молибденовое месторождение. Однако, как отметила Безденежных, его развитие и строительство там горно-обогатительного комбината пока отложено. Оно будет зависеть от цен на металлы.Напомним, строительство ГОКа на Бугдаинском молибденовом месторождении изначально входило в инвестиционный проект по освоению минерально-сырьевых ресурсов Забайкальского края. Планировалось, что он обеспечит добычу 16 млн тонн руды в год и переработку ее в молибденовый концентрат с содержанием примерно 9 тыс. тонн молибдена. Однако в 2013 году строительство было отложено из-за снижения цен на мировом рынке молибдена.Кроме этого до конца текущего года «Норникель» планирует определиться с решением по участию в освоении Баимского месторождения на Чукотке.Компания заинтересована принять участие в данном проекте в рамках долгосрочной перспективы. «Норникель» предварительно оценивал актив как «первоклассный» и с подходящей корзиной металлов. Отмечалось также, что он находится в продвинутой стадии с точки зрения изученности. «Мы до сих пор оцениваем возможности этого актива. Проект сложный с труднодоступной транспортной составляющей, отдаленный от основных точек сбыта. Его надо просчитывать очень аккуратно. До конца года, скорее всего, будут известны результаты решения», — сказала Елена Безденежных.В ноябре текущего года «Норникель» планирует провести День инвестора, на котором готовится раскрыть дальнейшие прогнозы развития своих проектов, сообщает НИА-Красноярск.