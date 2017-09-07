Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 сентября 2017, 13:13



В красноярском кардиоцентре прошла уже вторая пересадка донорского сердца.

Пятидесятилетний мужчина с диагнозом «ишемическая кардиомиопатия» имел уже терминальную стадию сердечной недостаточности. «Когда мы увидели родное сердце пациента, удивились, как вообще пациент еще оставался жив, ему повезло, что вовремя состоялась операция», - отметил главный врач кардиоцентра, доктор медицинских наук, профессор Валерий Сакович. Появившийся донорский орган, предоставленный Федеральным сибирским клиническим центром ФМБА России, подходил именно этому пациенту по всем параметрам. Как и на первой трансплантации, новое сердце при переходе от искусственного кровообращения запустилось сразу же, без дополнительной стимуляции, сообщил Валерий Сакович. Сейчас пациент переведен из реанимации в хирургическое отделение, восстановление идет удовлетворительно. Как отметили в кардиоцентре, данная операция прошла на следующий день после выписки первого пациента с донорским сердцем, которое было трансплантировано красноярскими хирургами.

Просмотров:181 В минувшую субботу прошла вторая пересадка донорского сердца. Операция, которую проводили хирурги федерального кардиоцентра Красноярска, длилась четыре часа, сообщает НИА-Красноярск.Пятидесятилетний мужчина с диагнозом «ишемическая кардиомиопатия» имел уже терминальную стадию сердечной недостаточности. «Когда мы увидели родное сердце пациента, удивились, как вообще пациент еще оставался жив, ему повезло, что вовремя состоялась операция», - отметил главный врач кардиоцентра, доктор медицинских наук, профессор Валерий Сакович.Появившийся донорский орган, предоставленный Федеральным сибирским клиническим центром ФМБА России, подходил именно этому пациенту по всем параметрам.Как и на первой трансплантации, новое сердце при переходе от искусственного кровообращения запустилось сразу же, без дополнительной стимуляции, сообщил Валерий Сакович.Сейчас пациент переведен из реанимации в хирургическое отделение, восстановление идет удовлетворительно.Как отметили в кардиоцентре, данная операция прошла на следующий день после выписки первого пациента с донорским сердцем, которое было трансплантировано красноярскими хирургами.