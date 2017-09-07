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7 сентября 2017, 14:42



Отключать горячую воду в России разрешат лишь на несколько дней.

«Первая задача, которая точно поставлена, и мы это нормативно урегулируем, то есть это будет нормой, за неисполнение которой будут налагаться штрафные санкции, — это снижение срока в два раза», — сказал Чибис. Он также отметил, что максимальный срок отключения ГВС на семь дней будет официально закреплен по всей России к 2020 году. Следующим этапом станет сокращение сроков отключения до минимума — горячую воду попробуют не отключать вовсе, добавил Чибис. «То, что мы придем от семи дней к двум дням — это реалистично. Чтобы прийти к минимальному отключению или двое-трое суток — это вопрос 2022-2025 гг.», — отметил замминистра. Третий по счёту Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года. Ряд мероприятий прошел в стартовый день ВЭФ-2017 — 5 сентября. Впервые в программу форума включена молодежная повестка. Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что в будущем россиян могут освободить от поверки счетчиков воды. До конца текущего года планируется провести эксперимент по централизованной поверке показаний таких приборов управляющими компаниями. В случае успеха данной идеи россиян в 2018 году могут освободить от обязательной поверки показаний счетчиков воды.

Просмотров:170 Министерство строительства и ЖКХ России рассчитывает сократить сроки отключения горячей воды до двух-трех дней к 2022-2025 годам. Об этом заявил заместитель главы министерства Андрей Чибис в кулуарах Восточного экономического форума, передает ТАСС.«Первая задача, которая точно поставлена, и мы это нормативно урегулируем, то есть это будет нормой, за неисполнение которой будут налагаться штрафные санкции, — это снижение срока в два раза», — сказал Чибис. Он также отметил, что максимальный срок отключения ГВС на семь дней будет официально закреплен по всей России к 2020 году.Следующим этапом станет сокращение сроков отключения до минимума — горячую воду попробуют не отключать вовсе, добавил Чибис. «То, что мы придем от семи дней к двум дням — это реалистично. Чтобы прийти к минимальному отключению или двое-трое суток — это вопрос 2022-2025 гг.», — отметил замминистра.Третий по счёту Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года. Ряд мероприятий прошел в стартовый день ВЭФ-2017 — 5 сентября. Впервые в программу форума включена молодежная повестка.Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что в будущем россиян могут освободить от поверки счетчиков воды. До конца текущего года планируется провести эксперимент по централизованной поверке показаний таких приборов управляющими компаниями. В случае успеха данной идеи россиян в 2018 году могут освободить от обязательной поверки показаний счетчиков воды.