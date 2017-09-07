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7 сентября 2017, 15:01



В связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе температура воды в Дудинке будет снижена.

Ограничения по температуре будут действовать в субботу, 9 сентября, с 10.00 до 22.00. В связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе «ГРС-4» будет приостановлена подача газа в котельную № 7, говорится в сообщении управления ГО и ЧС Таймырского муниципального района. Специалисты АО «НТЭК» рекомендуют жителям города, несмотря на снижение температуры, воздержаться от использования воды для сохранения гидравлического режима в системе теплоснабжения и минимизации времени нагрева теплоносителя по окончании ремонтных работ, сообщается на сайте Дудинки.

Просмотров:154 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» уведомило администрацию города Дудинки о временном снижении температуры воды в системах отопления и горячего водоснабжения.Ограничения по температуре будут действовать в субботу, 9 сентября, с 10.00 до 22.00. В связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе «ГРС-4» будет приостановлена подача газа в котельную № 7, говорится в сообщении управления ГО и ЧС Таймырского муниципального района.Специалисты АО «НТЭК» рекомендуют жителям города, несмотря на снижение температуры, воздержаться от использования воды для сохранения гидравлического режима в системе теплоснабжения и минимизации времени нагрева теплоносителя по окончании ремонтных работ, сообщается на сайте Дудинки.