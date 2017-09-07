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7 сентября 2017, 16:49



В Норильске началась волна досдачи экзаменов. 9-классникам и 11-классникам, не получившим документ об образовании, дан шанс исправить ситуацию.

Так, 5 сентября девять 11-классников сдавали единый государственный экзамен по русскому языку, 8 сентября 36 выпускников этого года заявлено на сдачу ЕГЭ по математике. У тех, кто, сдав ЕГЭ, пройдет минимальный порог по количеству набранных баллов, есть шанс поступить в высшие учебные заведения на следующий год либо попробовать подать документы в этом году – в те вузы, где согласно правилам приема еще набирают студентов на платное или заочное отделения. Девятиклассники в эти дни сдают основные государственные экзамены по двум главным предметам – математике и русскому языку, а также по дисциплинам по выбору. На русский язык, по информации управления образования, заявлено 75 человек, на экзамен по математике – 163 выпускника. Сколько сдаст по факту, пока неизвестно. Предметы по выбору (обществознание, физику, географию, английский язык и другие) сдают от 2 до 65 человек соответственно. «Напомним, в сентябре единый государственный экзамен по двум предметам - математике базового уровня и русскому языку - сдают те, кто не прошел государственную итоговую аттестацию после 11-го класса либо получил неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. Улучшить результат выпускного экзамена для тех, кто уже получил аттестат, – нельзя, пересдача касается лишь тех, кто остался без документа о среднем образовании», - прокомментировала процедуру Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования Норильска.

Просмотров:141 Заявления в управление образования на сдачу ЕГЭ в сентябре принимали с 7 по 21 августа. Кто вовремя позаботился о пересдаче, на этой неделе вновь пробует свои силы.Так, 5 сентября девять 11-классников сдавали единый государственный экзамен по русскому языку, 8 сентября 36 выпускников этого года заявлено на сдачу ЕГЭ по математике. У тех, кто, сдав ЕГЭ, пройдет минимальный порог по количеству набранных баллов, есть шанс поступить в высшие учебные заведения на следующий год либо попробовать подать документы в этом году – в те вузы, где согласно правилам приема еще набирают студентов на платное или заочное отделения.Девятиклассники в эти дни сдают основные государственные экзамены по двум главным предметам – математике и русскому языку, а также по дисциплинам по выбору. На русский язык, по информации управления образования, заявлено 75 человек, на экзамен по математике – 163 выпускника. Сколько сдаст по факту, пока неизвестно. Предметы по выбору (обществознание, физику, географию, английский язык и другие) сдают от 2 до 65 человек соответственно.«Напомним, в сентябре единый государственный экзамен по двум предметам - математике базового уровня и русскому языку - сдают те, кто не прошел государственную итоговую аттестацию после 11-го класса либо получил неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам. Улучшить результат выпускного экзамена для тех, кто уже получил аттестат, – нельзя, пересдача касается лишь тех, кто остался без документа о среднем образовании», - прокомментировала процедуру Ирина Похабова, начальник отдела организации и мониторинга общего образования Норильска.