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7 сентября 2017, 17:42

Норильские стражи правопорядка призвали владельцев транспортных средств быть более бдительными и ответственно относиться к своему движимому имуществу.


С начала 2017 года зарегистрировано семь преступлений, связанных с хищением транспортных средств. В зимний период было похищено два снегохода и два автомобиля, которые на момент похищения долгое время стояли в нерабочем состоянии: один - на территории станции техобслуживания, другой - около гаражного кооператива. В летний период произошли так называемые сезонные хищения, было похищено три мотоцикла.
«Из этих преступлений в настоящее время нам удалось раскрыть одну кражу автомобиля и три кражи мотоциклов. В трех случаях кражи мотоциклов лица, совершившие эти преступления, были установлены нами, преступления раскрыты, но из трех мотоциклов нам удалось обнаружить только два. Третий был разкомплектован и распродан на запчасти. Хочу вновь попросить норильчан о том, чтобы они не оставляли на долгое время автомобили в нерабочем состоянии, мотоциклы и прочую технику на неохраняемой территории. Многие преступники, пытаясь уйти от ответственности, говорят о том, что похищенный автомобиль долгое время стоял как бесхозный», - говорит Виталий Цауня, начальник уголовного розыска ОМВД России по городу Норильску.
Что касается мотоциклов, то все три были похищены с неохраняемой территории, то есть со дворов, в темное время суток. Хищения снегоходов пока не раскрыты.
Возраст преступников колеблется от 16 до 40 лет. Кражи автомобилей – все спланированные. Похищали машины лица, связанные с ремонтом авто, работники различных СТО. Мотоциклы воровали спонтанно и нередко в нетрезвом виде. Почти все преступники были ранее судимые. Ответственность за кражи зависит от причиненного ущерба. При незначительном ущербе максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до двух лет. Если ущерб значительный, то человек лишается свободы до пяти лет. Так, например, один из украденных автомобилей отечественного производства был оценен пострадавшим на сумму порядка 80 тысяч рублей, и в этом случае речь идет о незначительном ущербе, а вот один из мотоциклов был оценен в 160 тысяч рублей, и речь идет о значительном ущербе.
Начальник уголовного розыска говорит, что этот вид преступлений не свойственен нашей территории как раз из-за удаленности и закрытости. Поэтому из года в год цифры по хищению транспортных средств меняются незначительно. На материке, например в Красноярске, ситуация с хищением авто и мотоциклов значительно хуже. И тем не менее Виталий Цауня считает, что тот, кто предупрежден, тот вооружен, и свой транспорт лучше лишний раз не оставлять без присмотра и на неохраняемой территории.

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