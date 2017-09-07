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7 сентября 2017, 17:52



Норильская публичная библиотека попала в шорт-лист VI открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор» с проектом «Вечная теплота».

5 сентября в Москве состоялось награждение победителей. Первый приз отправился в библиотечную систему города Пензы, Норильск получил диплом лауреата в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек». Такая награда в общероссийском конкурсе – большая честь для норильских библиотекарей. Стоит отметить, что идея проекта «Вечная теплота» принадлежала Юлии Кох, художником стала Марина Звягинцева, воплотили проект в жизнь Фонд «Живая классика» и всероссийский конкурс «Литературный след» при поддержке ПАО «ГМК "Норильский никель».

Просмотров:123 Конкурс «Ревизор» создан для того, чтобы по достоинству оценить работу лучших специалистов книжной индустрии и выявить лучшие проекты по продвижению книги и чтения. Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российский книжный союз, Генеральная дирекция Московской международной книжной выставки-ярмарки и журнал «Книжная индустрия». В этом году «Ревизор» проводился в 16 номинациях, среди которых «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек». В этой номинации было заявлено 12 конкурсантов из Ростовской, Иркутской, Новосибирской, Ульяновской, Волгоградской, Сахалинской областей, Удмуртской Республики и Ханты-Мансийского АО. Голоса подсчитывались через интернет-голосование.5 сентября в Москве состоялось награждение победителей. Первый приз отправился в библиотечную систему города Пензы, Норильск получил диплом лауреата в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек». Такая награда в общероссийском конкурсе – большая честь для норильских библиотекарей. Стоит отметить, что идея проекта «Вечная теплота» принадлежала Юлии Кох, художником стала Марина Звягинцева, воплотили проект в жизнь Фонд «Живая классика» и всероссийский конкурс «Литературный след» при поддержке ПАО «ГМК "Норильский никель».