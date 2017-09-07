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7 сентября 2017, 18:00



Авиакомпания NordStar перевезла в 2017 году миллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом.

Из-за того, что в течение трех с половиной месяцев рейсы из Норильска выполняются только воздушными судами региональной авиации, летний пассажиропоток из Норильска несколько меньше, чем в аналогичные периоды предыдущих лет. Однако с учетом дополнительных рейсов из Норильска в апреле и мае 2017 года, компенсирующих уменьшение количества кресел в летний период, удалось обеспечить количество пассажирских перевозок в необходимом объеме, а авиакомпании в целом увеличить общий пассажиропоток». Всего же в 2017 году авиакомпания планирует перевести 1,4 млн пассажиров.

Просмотров:126 Юбилейного пассажира авиакомпания встретила 6 сентября. Он был зарегистрирован в аэропорту Норильска на рейсе ТИ2010, вылетающем в Красноярск, им стала Марина Мармышева - авиакомпания NordStar вручила ей сертификат на бесплатный перелет по любому регулярному внутреннему направлению авиакомпании «туда и обратно», действительный в течение года.Из-за того, что в течение трех с половиной месяцев рейсы из Норильска выполняются только воздушными судами региональной авиации, летний пассажиропоток из Норильска несколько меньше, чем в аналогичные периоды предыдущих лет. Однако с учетом дополнительных рейсов из Норильска в апреле и мае 2017 года, компенсирующих уменьшение количества кресел в летний период, удалось обеспечить количество пассажирских перевозок в необходимом объеме, а авиакомпании в целом увеличить общий пассажиропоток».Всего же в 2017 году авиакомпания планирует перевести 1,4 млн пассажиров.