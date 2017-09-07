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7 сентября 2017, 18:01



Ровно неделя осталась до окончания срока приема документов на конкурс на замещение должности главы города Норильска.

Решение о кандидатуре главы города будет принимать конкурсная комиссия, состоящая из шести человек. Половина состава комиссии назначается решением городского Совета, а вторая половина - губернатором Красноярского края.

Просмотров:139 Напомним, документы принимаются с 21 августа по 15 сентября. В этом году впервые после многолетнего перерыва глава города избирается на конкурсной основе, а не из числа депутатов, как это было до последнего времени. Для участия в конкурсе кандидат должен представить следующие документы: личное заявление на участие в конкурсе; собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением двух фотографий 4 x 5 см; копию паспорта или заменяющего его документа; копии документов, подтверждающих профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии); копию трудовой книжки, заверенную по месту работы кандидата, или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность кандидата; согласие на обработку персональных данных; сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах. По желанию кандидатов им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждениях, присвоении почетных званий и иных документов, характеризующие его личность, профессиональную подготовку. Также кандидат представляет разработанную им программу действий, направленную на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании город Норильск.Решение о кандидатуре главы города будет принимать конкурсная комиссия, состоящая из шести человек. Половина состава комиссии назначается решением городского Совета, а вторая половина - губернатором Красноярского края.