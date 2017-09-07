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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
7 сентября 2017, 18:01

Ровно неделя осталась до окончания срока приема документов на конкурс на замещение должности главы города Норильска.


Напомним, документы принимаются с 21 августа по 15 сентября. В этом году впервые после многолетнего перерыва глава города избирается на конкурсной основе, а не из числа депутатов, как это было до последнего времени. Для участия в конкурсе кандидат должен представить следующие документы: личное заявление на участие в конкурсе; собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением двух фотографий 4 x 5 см; копию паспорта или заменяющего его документа; копии документов, подтверждающих профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии); копию трудовой книжки, заверенную по месту работы кандидата, или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность кандидата; согласие на обработку персональных данных; сведения о доходах, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, принадлежащем им имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах. По желанию кандидатов им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждениях, присвоении почетных званий и иных документов, характеризующие его личность, профессиональную подготовку. Также кандидат представляет разработанную им программу действий, направленную на улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании город Норильск.
Решение о кандидатуре главы города будет принимать конкурсная комиссия, состоящая из шести человек. Половина состава комиссии назначается решением городского Совета, а вторая половина - губернатором Красноярского края.

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    Список новостей

 7 сентября 2017 
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18:00   Авиакомпания NordStar перевезла в 2017 году миллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом. 17:52   Норильская публичная библиотека попала в шорт-лист VI открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор» с проектом «Вечная теплота».
17:42   Норильские стражи правопорядка призвали владельцев транспортных средств быть более бдительными и ответственно относиться к своему движимому имуществу. 16:49   В Норильске началась волна досдачи экзаменов. 9-классникам и 11-классникам, не получившим документ об образовании, дан шанс исправить ситуацию.
15:01   В связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе температура воды в Дудинке будет снижена. 14:42   Отключать горячую воду в России разрешат лишь на несколько дней.
13:13   В красноярском кардиоцентре прошла уже вторая пересадка донорского сердца. 13:12   Елена Безденежных рассказала о планах «Норникеля» на Восточном экономическом форуме.

 6 сентября 2017 
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16:40   В музее Норильска завершилась летняя развивающая программа для детей «Музейная продленка». 16:14   За последний месяц рождаемость в Норильске сократилась на 14 процентов. В августе в городе родились 206 малышей.
14:52   Новые нормативы ГТО разработаны в России. Вступят в силу они с 1 января 2018 года и будут действовать в течение последующих четырех лет. 14:34   До празднования юбилея Дудинки осталось 10 дней. Организаторы праздника разработали большую программу.
14:27   Сибирские ученые решили проблемы переработки необогатимых руд. Красноярский край и Якутия выведут Россию в мировые лидеры по «редким землям». 14:23   Красноярские ученые открыли штамм бактерий, способный производить бактериальную целлюлозу. Это открытие поможет в лечении многих заболеваний.
13:38   В соревнованиях по авторалли «Приз Большого Норильска» приняли участие 10 экипажей. Победителей определяли по двум классам. 13:36   На спортивной трассе «Река Щучья» состоялись соревнования города Норильска по мини-мотокроссу и мотокроссу.
13:35   Определены победители турнира по боулингу на приз главы города Норильска среди муниципальных служащих. 13:21   Месяц был насыщен ремонтами оборудования. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности за август.
11:06   Решить проблему нехватки врачей в Норильске поможет федеральная программа «Арктический доктор». С инициативой в правительство РФ вышла Мурманская область. 10:55   В Норильске полицейские провели «урок мужества».

 5 сентября 2017 
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17:25   Новые службы, новые школы. После капитального ремонта Норильского кафедрального собора «Всех скорбящих Радость» обновился не только интерьер. 17:02   Медицинские полисы, которые ранее норильчане получали от "РОСНО-МС", теперь будет выдавать "ВТБ Медицинское страхование".
16:27   В краевой суд направлено уголовное дело в отношении преступной группировки наркодилеров. 16:11   Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на период зимнего расписания на рейсы из Норильска.
14:55   В Норильске 37-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве сожителя бывшей жены. 14:48   Самый северный штаб движения "Юнармия" принял в юнармейцы 14 учеников волочанской школы.
14:09   В Норильске создано шесть рабочих мест для инвалидов в рамках проекта «Взаимопомощь». 13:49   Установка для производства компонентов воздуха стоимостью 1,6 млрд рублей введена в строй на Кольской ГМК «Норникеля».
13:39   Норильские каратисты готовятся к международным соревнованиям в Турции – отбору на первенство мира. 13:15   До конца 2017 года компания «Роснефть» представит в Госкомиссию по запасам данные о результатах разведочного бурения в Хатангском районе Таймыра.
13:11   Книжки для малышек. Норильская библиотека семейного чтения объявляет набор малышей, не посещающих детский сад, в группы раннего развития «БиМ». 13:05   Открытое первенство по гонкам на снегоходах по воде прошло 3 сентября на озере Молодежном в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
11:40   Атомный ледокол «Сибирь», который будет проводить суда по Енисею, спустят на воду 22 сентября на Балтийском судозаводе в Санкт-Петербурге.

 4 сентября 2017 
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17:48   Медь и никель подорожали. 17:14   В Норильске благополучно завершается летняя кампания. Пора строить планы на будущий год.
16:38   В одном из дворов Норильска появился первый сад камней. 16:15   Корабли Северного флота, доставившие на Таймыр военную технику и людей для проведения межвидовых тактических учений в районе Норильска, покинули морской порт Дудинки.
16:00   В Норильской централизованной библиотечной системе проводят мониторинг качества услуг.




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