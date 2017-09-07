Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 сентября 2017, 18:06



Норильчане в ближайшие выходные смогут побывать на ежегодной продуктовой ярмарке «Приметы осени - 2017», которая откроется в Дудинке 9 сентября.

На прилавках разместится продукция от производителей из различных районов Красноярского края - Минусинского, Курагинского, Саянского, Уярского, Березовского и других мест. 6 сентября из Красноярска в столицу Таймыра уже доставили овощи нового урожая - почти 60 тонн картофеля, около 20 тонн капусты и лука, 10 тонн моркови и около 5 тонн свеклы. Ожидается и мясная продукция - говядина, баранина и свинина. Посетителям ярмарки предложат по тонне алтайского меда и сливочного масла, всевозможные виды варенья, а также ягоды, грибы и орехи. Организаторы ярмарки обещают, что цены порадуют покупателей.

Просмотров:136 В 11-й раз ярмарка будет работать в течение трех дней в центре столицы Таймыра - в районе рынка «Заполярник», неподалеку от киноконцертного комплекса «Арктика». По традиции в день открытия состоится праздник с концертными номерами, веселыми скоморохами и развлечениями для первых посетителей.На прилавках разместится продукция от производителей из различных районов Красноярского края - Минусинского, Курагинского, Саянского, Уярского, Березовского и других мест. 6 сентября из Красноярска в столицу Таймыра уже доставили овощи нового урожая - почти 60 тонн картофеля, около 20 тонн капусты и лука, 10 тонн моркови и около 5 тонн свеклы. Ожидается и мясная продукция - говядина, баранина и свинина. Посетителям ярмарки предложат по тонне алтайского меда и сливочного масла, всевозможные виды варенья, а также ягоды, грибы и орехи. Организаторы ярмарки обещают, что цены порадуют покупателей.