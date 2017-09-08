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8 сентября 2017, 13:18



Норильский участковый готовится к краевому конкурсу «Народный участковый».

Город Норильск будет представлять участковый уполномоченный полиции Никита Мальцев, сообщили в ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:21 Первый этап конкурса стартует в Красноярском крае 11 сентября. Конкурс призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него.Город Норильск будет представлять участковый уполномоченный полиции Никита Мальцев, сообщили в ОМВД РФ по г. Норильску.