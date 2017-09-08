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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
13:18 Норильский участковый готовится к краевому конкурсу «Народный участковый».
18:06 Норильчане в ближайшие выходные смогут побывать на ежегодной продуктовой ярмарке «Приметы осени - 2017», которая откроется в Дудинке 9 сентября.
18:01 Ровно неделя осталась до окончания срока приема документов на конкурс на замещение должности главы города Норильска.
18:00 Авиакомпания NordStar перевезла в 2017 году миллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом.
17:52 Норильская публичная библиотека попала в шорт-лист VI открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор» с проектом «Вечная теплота».
17:42 Норильские стражи правопорядка призвали владельцев транспортных средств быть более бдительными и ответственно относиться к своему движимому имуществу.
16:49 В Норильске началась волна досдачи экзаменов. 9-классникам и 11-классникам, не получившим документ об образовании, дан шанс исправить ситуацию.
15:01 В связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе температура воды в Дудинке будет снижена.
14:42 Отключать горячую воду в России разрешат лишь на несколько дней.
13:13 В красноярском кардиоцентре прошла уже вторая пересадка донорского сердца.
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