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8 сентября 2017, 14:05



Сегодня в Норильске на стадионе «Заполярник» открыли несколько новых спортивных площадок.

По муниципальному контракту срок проведения работ - со 2 июня по 1 октября, но подрядчик ООО «Сибстроймонтаж» выполнил их на месяц раньше. Общая площадь изменений - порядка 4 500 кв. м, сумма контракта - 15,5 миллиона рублей из городской казны. Сейчас здесь установлено спортивное оборудование, проведены испытания освещения. По словам специалистов, площадка доступна в том числе для маломобильных групп населения, учитывая, что рельеф ее един с площадью всего стадиона. Как отмечал ранее Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, идея облагородить территорию подкреплена решением главы Норильска Олега Курилова и администрации города. А сам проект строительства площадки является отражением потребности норильчан, поскольку многие горожане тут отдыхают и занимаются спортом. Кроме того, теперь горожане могут позаниматься и на полосе препятствий, которая появилась напротив зрительских трибун. Как рассказала Лидия Леу, начальник управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями, строительство полосы велось в рамках грантовой программы «Мир новых возможностей» (финансирование составило 5 миллионов рублей). «Стадион является лучшим местом для нее, поскольку он давно стал местом притяжения молодежи. Подрядчик отработал в срок, большая часть средств потребовалась на закупку и транспортировку оборудования. Все элементы конструкций были согласованы с 12 военно-патриотическими организациями города. Долго решали, какое именно оборудование потребуется, в итоге пришли к соглашению. В следующем году тут появится и специальное покрытие», - рассказала она. Теперь здесь будут проводиться тренировки для допризывной молодежи, а также членов юнармии. Уже сейчас преодоление полосы запланировано как один из этапов игры «Сибирский щит» (для допризывной молодежи). Впрочем, позаниматься на ней сможет и любой горожанин, пояснила Лидия Леу, причем в любое время года: она будет доступна для занятий и зимой. Сегодня площадки осмотрел глава Норильска Олег Курилов. Увиденным остался доволен. «Я благодарю УКРиС, управление по спорту, подрядчиков - всех, кто выполнял тут работы, контролировал их. Мы все помним, каким было поле и АБК стадиона еще несколько лет назад. Теперь тут прекрасный газон, обустроенная территория, зимой заливается каток. Стоят новые площадки с сертифицированным оборудованием. Жаль, конечно, что они не открылись к началу лета, но в наших условиях это технически невозможно. Тем не менее подрядчик успел сделать работу до холодов и в оставшиеся теплые дни ребята успеют позаниматься. Мы же оценим, как поведет себя зимой покрытие площадок, для этого как раз потребуется время. Я доволен, что готова и полоса препятствий, которая будет востребована нашими военно-патриотическими организациями, а также юнармейцами. Покрытие на нее уложат весной», - отметил глава Норильска. Олег Курилов также поделился планами по дальнейшему обустройству микрорайона. «Микрорайон обретает хороший облик - сейчас ремонтируем фасады домов, "смотрящих" на стадион, в 2018 году планируем отремонтировать фасад бани, которая является муниципальной собственностью, но на данный момент находится в аренде у частника. В 2018-2019 годах планируем реконструировать небольшое помещение, стоящее у площадок, в пункт реабилитации для занимающихся (в том числе маломобильных групп населения), где им будет оказываться лечебно-физкультурные процедуры. Мы закладываем проект в бюджет следующего года, надеемся, реконструкцию начнем тоже в будущем году», - заключил он.

Просмотров:165 Напомним, для занятий физкультурой и спортом обустраивалось несколько зон: два баскетбольных поля (28х15 метров каждое), площадка для игры в мини-футбол (40х20 метров), площадка для воркаута, а также спортивная территория с покрытием, но без оборудования - для свободных занятий (28х15 метров).По муниципальному контракту срок проведения работ - со 2 июня по 1 октября, но подрядчик ООО «Сибстроймонтаж» выполнил их на месяц раньше. Общая площадь изменений - порядка 4 500 кв. м, сумма контракта - 15,5 миллиона рублей из городской казны.Сейчас здесь установлено спортивное оборудование, проведены испытания освещения. По словам специалистов, площадка доступна в том числе для маломобильных групп населения, учитывая, что рельеф ее един с площадью всего стадиона.Как отмечал ранее Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, идея облагородить территорию подкреплена решением главы Норильска Олега Курилова и администрации города. А сам проект строительства площадки является отражением потребности норильчан, поскольку многие горожане тут отдыхают и занимаются спортом.Кроме того, теперь горожане могут позаниматься и на полосе препятствий, которая появилась напротив зрительских трибун. Как рассказала Лидия Леу, начальник управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями, строительство полосы велось в рамках грантовой программы «Мир новых возможностей» (финансирование составило 5 миллионов рублей).«Стадион является лучшим местом для нее, поскольку он давно стал местом притяжения молодежи. Подрядчик отработал в срок, большая часть средств потребовалась на закупку и транспортировку оборудования. Все элементы конструкций были согласованы с 12 военно-патриотическими организациями города. Долго решали, какое именно оборудование потребуется, в итоге пришли к соглашению. В следующем году тут появится и специальное покрытие», - рассказала она.Теперь здесь будут проводиться тренировки для допризывной молодежи, а также членов юнармии. Уже сейчас преодоление полосы запланировано как один из этапов игры «Сибирский щит» (для допризывной молодежи). Впрочем, позаниматься на ней сможет и любой горожанин, пояснила Лидия Леу, причем в любое время года: она будет доступна для занятий и зимой.Сегодня площадки осмотрел глава Норильска Олег Курилов. Увиденным остался доволен.«Я благодарю УКРиС, управление по спорту, подрядчиков - всех, кто выполнял тут работы, контролировал их. Мы все помним, каким было поле и АБК стадиона еще несколько лет назад. Теперь тут прекрасный газон, обустроенная территория, зимой заливается каток. Стоят новые площадки с сертифицированным оборудованием. Жаль, конечно, что они не открылись к началу лета, но в наших условиях это технически невозможно. Тем не менее подрядчик успел сделать работу до холодов и в оставшиеся теплые дни ребята успеют позаниматься. Мы же оценим, как поведет себя зимой покрытие площадок, для этого как раз потребуется время. Я доволен, что готова и полоса препятствий, которая будет востребована нашими военно-патриотическими организациями, а также юнармейцами. Покрытие на нее уложат весной», - отметил глава Норильска.Олег Курилов также поделился планами по дальнейшему обустройству микрорайона.«Микрорайон обретает хороший облик - сейчас ремонтируем фасады домов, "смотрящих" на стадион, в 2018 году планируем отремонтировать фасад бани, которая является муниципальной собственностью, но на данный момент находится в аренде у частника. В 2018-2019 годах планируем реконструировать небольшое помещение, стоящее у площадок, в пункт реабилитации для занимающихся (в том числе маломобильных групп населения), где им будет оказываться лечебно-физкультурные процедуры. Мы закладываем проект в бюджет следующего года, надеемся, реконструкцию начнем тоже в будущем году», - заключил он.