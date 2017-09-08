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8 сентября 2017, 14:38



Полиции Норильска требуется помощь в розыске мужчины.

На розыск ориентирован весь личный состав полиции Норильска. На вид мужчине 60 лет, худощавого телосложения, волосы коротко стрижены с сединой на висках. Возможно, носит очки. Всех, кто располагает сведениями об указанном лице, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам 102 или 47-24-01, 47-24-26, 37-15-12.

Просмотров:202 Сотрудникам отдела уголовного розыска ОМВД России по Норильску требуется помощь в установлении Скворцова Сергея Васильевича 05.11.1956 года рождения. Сообщение о пропаже данного гражданина поступило в полицию от заведующего отделением Центра социального обслуживания населения.На розыск ориентирован весь личный состав полиции Норильска. На вид мужчине 60 лет, худощавого телосложения, волосы коротко стрижены с сединой на висках. Возможно, носит очки.Всех, кто располагает сведениями об указанном лице, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам 102 или 47-24-01, 47-24-26, 37-15-12.