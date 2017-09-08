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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
8 сентября 2017, 15:11

Какие термометры показывают точную погоду? На этот вопрос ответили специалисты красноярского ЦСМ.


Для мониторинга термометров, продающихся в торговых сетях столицы региона, специалисты красноярского ЦСМ закупили семь образцов российского, японского и американского производства. Кроме того, для изучения была закуплена погодная станция, поставленная из Китая. В том числе были закуплены термометры бытового назначения (три образца) - оконные, комнатные, для бань и саун и термометры (четыре образца), отнесенные к средствам измерений, внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Государственный реестр средств измерений), сообщает НИА-Красноярск.
Как выяснилось, наилучшими характеристиками обладают термометры российского, японского и американского производства, внесенные в Государственный реестр средств измерений – японский А&D мод. DT-501, российские ТТЖ-М исп. 1 и ТС-7-М1 исп.6 (ПАО «Стеклоприбор») и американский TVY-120. Их фактическая погрешность составила 0,12 градусов Цельсия при норме ± 1,0 градус Цельсия. Бытовые же образцы показали значительную погрешность – до 1,47 градусов Цельсия, рассказали в пресс-службе ведомства.
Мониторинг «Тонкой погодной станции» с измерением температуры, влажности, атмосферного давления и часами Еа2 ED608 «Тангли Фенгганг Дуган» (цена 2850 рублей за образец) показал, что она хорошо подходит для измерения температуры, однако по остальным показателям сильно отличается от реальных значений.
Таким образом, специалисты красноярского ЦСМ рекомендуют приобретать термометры утвержденного типа: при невысокой цене они показывают хорошую точность измерения. Такие термометры можно определить по наличию соответствующего знака на корпусе или шкале прибора.

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