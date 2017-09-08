|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
19:13 Сегодня в ГЦК Норильска финансистов города поздравляли с профессиональным праздником
18:04 В кинокомплексе «Родина» норильчане теперь могут попасть в «КиноОСЕНЬ»
18:00 В Талнахе - районе Норильска, который в народе зовут рудной столицей России, открыли новый сквер
17:52 В Норильске на трое суток арестовали водителя, сбившего пешехода
17:50 Сотрудники норильской полиции берут под охрану все избирательные участки города
15:11 Какие термометры показывают точную погоду? На этот вопрос ответили специалисты красноярского ЦСМ.
14:38 Полиции Норильска требуется помощь в розыске мужчины.
14:05 Сегодня в Норильске на стадионе «Заполярник» открыли несколько новых спортивных площадок.
13:18 Норильский участковый готовится к краевому конкурсу «Народный участковый».
18:06 Норильчане в ближайшие выходные смогут побывать на ежегодной продуктовой ярмарке «Приметы осени - 2017», которая откроется в Дудинке 9 сентября.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх