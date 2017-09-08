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8 сентября 2017, 17:50



Сотрудники норильской полиции берут под охрану все избирательные участки города

Сотрудниками Отдела МВД России по г. Норильску во взаимодействии с органами местного самоуправления проведена целенаправленная работа по обеспечению безопасности в ходе проведения выборов. Подразделениями ГИБДД приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности участников дорожного движения по обустройству улиц и дорог, расположенных вблизи избирательных участков. С руководителями частных охранных организаций, обеспечивающих охрану объектов проведения выборов, проведены рабочие встречи по вопросам повышения эффективности охраны и улучшения качества взаимодействия с ОВД. С сегодняшнего дня избирательные участки полицейскими взяты под круглосуточную охрану до окончания выборных мероприятий, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:118 Сотрудники норильской полиции обеспечат общественную безопасность и общественный порядок в период проведения Единого дня голосования на 73 избирательных участкахСотрудниками Отдела МВД России по г. Норильску во взаимодействии с органами местного самоуправления проведена целенаправленная работа по обеспечению безопасности в ходе проведения выборов. Подразделениями ГИБДД приняты дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности участников дорожного движения по обустройству улиц и дорог, расположенных вблизи избирательных участков.С руководителями частных охранных организаций, обеспечивающих охрану объектов проведения выборов, проведены рабочие встречи по вопросам повышения эффективности охраны и улучшения качества взаимодействия с ОВД.С сегодняшнего дня избирательные участки полицейскими взяты под круглосуточную охрану до окончания выборных мероприятий, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.