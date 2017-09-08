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8 сентября 2017, 17:52



В Норильске на трое суток арестовали водителя, сбившего пешехода

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и свидетельских показаний очевидцев, сотрудники ГИБДД установили водителя. Им оказался не работающий норильчанин 1996 года рождения. В отношении водителя был составлен административный материал и направлен в суд. По решению, которого 21-летнего водителя, совершившего наезд на школьницу, назначено 3 суток административного ареста, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:133 5 сентября в центральном р-не Норильска около полуночи на Ленинском проспекте неустановленный автомобиль совершил наезд на 17 - летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавшая девушка с незначительными ушибами обратилась в травмпункт.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и свидетельских показаний очевидцев, сотрудники ГИБДД установили водителя. Им оказался не работающий норильчанин 1996 года рождения. В отношении водителя был составлен административный материал и направлен в суд. По решению, которого 21-летнего водителя, совершившего наезд на школьницу, назначено 3 суток административного ареста, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.