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8 сентября 2017, 18:00



В Талнахе - районе Норильска, который в народе зовут рудной столицей России, открыли новый сквер

Невиданная конструкция состоит из настоящей ПДМ, погрузочно-доставочной машины, - на фоне трех кубов-кристаллов, символизирующих рудные богатства нашей земли. Праздник открытия специально назначили на вечер, когда начинает смеркаться. Ведь, в сумерках подсвеченная инсталляция на бетонном подиуме смотрится особенно эффектно. На изящных кубах сияют и стилизованные буквы, обозначающие названия элементов таблицы Менделеева, которые добывают в талнахских горах. Теперь трудно поверить, что на этом месте, где пересекаются улица Строителей и Рудная, еще недавно была свалка строительного мусора. Идея создания сквера, посвященного труду горняков, ведь в Талнахе пять рудников, принадлежит творческой группе, созданной Талнахским территориальным управлением Администрации города Норильска. В нее вошли и активные жители района. Замысел реализовали благодаря сотрудничеству муниципалитета и компании «Норникель», выделившей на благоустройство и оформление территории около 4-х млн. рублей. А из городского бюджета выделили более 3 млн. рублей на проведение работ по планировке территории, асфальтировке, установке газонных бордюров и на приобретение малых архитектурных форм. Автором проекта стала дизайнер, генеральный директор группы компаний «Огниво», заведующий кафедрой «Художественный металл» академии им. С.Г. Строганова Мария Круглова. Она присутствовала на церемонии открытия и отметила, что создателям проекта хотелось воплотить яркий символ Талнаха, который бы олицетворял специфику района, особенности природы и производственной сферы. И.о. главы города Виктор Цюпко, приветствуя многочисленных гостей праздника, отметил значимость того, что жители Талнаха стали причастными к хорошему делу, и это говорит о том, что талнахцы любят свой район, гордятся им, чтут его предназначение и труд людей, занятых на горнорудном производстве. А заместитель руководителя администрации по району Талнах Михаил Шевченко отметил необходимость того, чтобы в Талнахе людям было уютно жить - тогда они и с большим удовольствием будут трудиться и отдыхать, прогуливаясь по благоустроенным улицам, паркам и скверам. Как будет называться новое место отдыха - решат сами жители. В Талнахе уже обратились к народу, и среди вариантов названий есть и Рудный сквер, и Горняцкий… Опрос организуют и на официальном сайте города Норильска.

Просмотров:171 Любопытные граждане даже выскакивают из автобусов на остановке «Гараж», чтобы внимательнее рассмотреть украсивший этот сквер арт-объект.Невиданная конструкция состоит из настоящей ПДМ, погрузочно-доставочной машины, - на фоне трех кубов-кристаллов, символизирующих рудные богатства нашей земли. Праздник открытия специально назначили на вечер, когда начинает смеркаться. Ведь, в сумерках подсвеченная инсталляция на бетонном подиуме смотрится особенно эффектно. На изящных кубах сияют и стилизованные буквы, обозначающие названия элементов таблицы Менделеева, которые добывают в талнахских горах.Теперь трудно поверить, что на этом месте, где пересекаются улица Строителей и Рудная, еще недавно была свалка строительного мусора. Идея создания сквера, посвященного труду горняков, ведь в Талнахе пять рудников, принадлежит творческой группе, созданной Талнахским территориальным управлением Администрации города Норильска. В нее вошли и активные жители района. Замысел реализовали благодаря сотрудничеству муниципалитета и компании «Норникель», выделившей на благоустройство и оформление территории около 4-х млн. рублей. А из городского бюджета выделили более 3 млн. рублей на проведение работ по планировке территории, асфальтировке, установке газонных бордюров и на приобретение малых архитектурных форм.Автором проекта стала дизайнер, генеральный директор группы компаний «Огниво», заведующий кафедрой «Художественный металл» академии им. С.Г. Строганова Мария Круглова. Она присутствовала на церемонии открытия и отметила, что создателям проекта хотелось воплотить яркий символ Талнаха, который бы олицетворял специфику района, особенности природы и производственной сферы.И.о. главы города Виктор Цюпко, приветствуя многочисленных гостей праздника, отметил значимость того, что жители Талнаха стали причастными к хорошему делу, и это говорит о том, что талнахцы любят свой район, гордятся им, чтут его предназначение и труд людей, занятых на горнорудном производстве.А заместитель руководителя администрации по району Талнах Михаил Шевченко отметил необходимость того, чтобы в Талнахе людям было уютно жить - тогда они и с большим удовольствием будут трудиться и отдыхать, прогуливаясь по благоустроенным улицам, паркам и скверам.Как будет называться новое место отдыха - решат сами жители. В Талнахе уже обратились к народу, и среди вариантов названий есть и Рудный сквер, и Горняцкий… Опрос организуют и на официальном сайте города Норильска.