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8 сентября 2017, 18:04

В кинокомплексе «Родина» норильчане теперь могут попасть в «КиноОСЕНЬ»


Так называется новый проект, который стартует 10 сентября. С этого дня, и каждое воскресенье осени, можно прийти в видеозал «Родины» всей семьей, чтобы посмотреть фильмы недавнего проката из краевого фонда «Красноярский кинограф». 10 сентября в 14 часов - полнометражный мультфильм «Собачий побег», а в 16 часов - детский приключенческий фильм «Тайна темной комнаты». Вместимость видеозала до 25 человек, а цена билета чисто символическая - 50 рублей.
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    Список новостей

 8 сентября 2017 
19:13   Сегодня в ГЦК Норильска финансистов города поздравляли с профессиональным праздником 18:04   В кинокомплексе «Родина» норильчане теперь могут попасть в «КиноОСЕНЬ»
18:00   В Талнахе - районе Норильска, который в народе зовут рудной столицей России, открыли новый сквер 17:52   В Норильске на трое суток арестовали водителя, сбившего пешехода
17:50   Сотрудники норильской полиции берут под охрану все избирательные участки города 15:11   Какие термометры показывают точную погоду? На этот вопрос ответили специалисты красноярского ЦСМ.
14:38   Полиции Норильска требуется помощь в розыске мужчины. 14:05   Сегодня в Норильске на стадионе «Заполярник» открыли несколько новых спортивных площадок.
13:18   Норильский участковый готовится к краевому конкурсу «Народный участковый».

 7 сентября 2017 
18:06   Норильчане в ближайшие выходные смогут побывать на ежегодной продуктовой ярмарке «Приметы осени - 2017», которая откроется в Дудинке 9 сентября. 18:01   Ровно неделя осталась до окончания срока приема документов на конкурс на замещение должности главы города Норильска.
18:00   Авиакомпания NordStar перевезла в 2017 году миллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом. 17:52   Норильская публичная библиотека попала в шорт-лист VI открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор» с проектом «Вечная теплота».
17:42   Норильские стражи правопорядка призвали владельцев транспортных средств быть более бдительными и ответственно относиться к своему движимому имуществу. 16:49   В Норильске началась волна досдачи экзаменов. 9-классникам и 11-классникам, не получившим документ об образовании, дан шанс исправить ситуацию.
15:01   В связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе температура воды в Дудинке будет снижена. 14:42   Отключать горячую воду в России разрешат лишь на несколько дней.
13:13   В красноярском кардиоцентре прошла уже вторая пересадка донорского сердца. 13:12   Елена Безденежных рассказала о планах «Норникеля» на Восточном экономическом форуме.

 6 сентября 2017 
19:22   Норильчане могут принять участие во всероссийских спортивных акциях. 19:12   Депутат Госдумы Раиса Кармазина провела встречи с избирателями в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе.
19:04   В Норильском районе нашли гигантский подберезовик. 18:29   300 квадратных метров на спортивную тематику. Южную стену Дворца спорта «Арктика» в Норильске украсило графическое панно.
17:57   В Норильске за серию краж будут судить двоих молодых людей. 17:55   В норильских многоэтажках в течение четырех лет поменяют все лифты. До конца текущего года установят 116 новых подъемников.
16:40   В музее Норильска завершилась летняя развивающая программа для детей «Музейная продленка». 16:14   За последний месяц рождаемость в Норильске сократилась на 14 процентов. В августе в городе родились 206 малышей.
14:52   Новые нормативы ГТО разработаны в России. Вступят в силу они с 1 января 2018 года и будут действовать в течение последующих четырех лет. 14:34   До празднования юбилея Дудинки осталось 10 дней. Организаторы праздника разработали большую программу.
14:27   Сибирские ученые решили проблемы переработки необогатимых руд. Красноярский край и Якутия выведут Россию в мировые лидеры по «редким землям». 14:23   Красноярские ученые открыли штамм бактерий, способный производить бактериальную целлюлозу. Это открытие поможет в лечении многих заболеваний.
13:38   В соревнованиях по авторалли «Приз Большого Норильска» приняли участие 10 экипажей. Победителей определяли по двум классам. 13:36   На спортивной трассе «Река Щучья» состоялись соревнования города Норильска по мини-мотокроссу и мотокроссу.
13:35   Определены победители турнира по боулингу на приз главы города Норильска среди муниципальных служащих. 13:21   Месяц был насыщен ремонтами оборудования. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности за август.
11:06   Решить проблему нехватки врачей в Норильске поможет федеральная программа «Арктический доктор». С инициативой в правительство РФ вышла Мурманская область. 10:55   В Норильске полицейские провели «урок мужества».

 5 сентября 2017 
18:01   Сегодня - международный день благотворительности. В Норильске благотворительность проявляется в реальных делах и поступках реальных людей и коллективов. 17:28   В духовно-просветительском центре Норильской епархии продолжается благотворительная акция «Помоги пойти учиться».
17:25   Новые службы, новые школы. После капитального ремонта Норильского кафедрального собора «Всех скорбящих Радость» обновился не только интерьер. 17:02   Медицинские полисы, которые ранее норильчане получали от "РОСНО-МС", теперь будет выдавать "ВТБ Медицинское страхование".
16:27   В краевой суд направлено уголовное дело в отношении преступной группировки наркодилеров. 16:11   Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на период зимнего расписания на рейсы из Норильска.
14:55   В Норильске 37-летний местный житель задержан по подозрению в убийстве сожителя бывшей жены. 14:48   Самый северный штаб движения "Юнармия" принял в юнармейцы 14 учеников волочанской школы.
14:09   В Норильске создано шесть рабочих мест для инвалидов в рамках проекта «Взаимопомощь». 13:49   Установка для производства компонентов воздуха стоимостью 1,6 млрд рублей введена в строй на Кольской ГМК «Норникеля».
13:39   Норильские каратисты готовятся к международным соревнованиям в Турции – отбору на первенство мира. 13:15   До конца 2017 года компания «Роснефть» представит в Госкомиссию по запасам данные о результатах разведочного бурения в Хатангском районе Таймыра.
13:11   Книжки для малышек. Норильская библиотека семейного чтения объявляет набор малышей, не посещающих детский сад, в группы раннего развития «БиМ».




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