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8 сентября 2017, 18:04



В кинокомплексе «Родина» норильчане теперь могут попасть в «КиноОСЕНЬ»



Просмотров:117 Так называется новый проект, который стартует 10 сентября. С этого дня, и каждое воскресенье осени, можно прийти в видеозал «Родины» всей семьей, чтобы посмотреть фильмы недавнего проката из краевого фонда «Красноярский кинограф». 10 сентября в 14 часов - полнометражный мультфильм «Собачий побег», а в 16 часов - детский приключенческий фильм «Тайна темной комнаты». Вместимость видеозала до 25 человек, а цена билета чисто символическая - 50 рублей.