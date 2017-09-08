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8 сентября 2017, 19:13



Сегодня в ГЦК Норильска финансистов города поздравляли с профессиональным праздником

Праздничную атмосферу поддерживали творческие коллективы города. Оригинальным номером поздравили коллег экономисты. Да и сами финансисты в завершения торжественного вечера вышли на сцену и дружно спели. Во время праздничного вечера на сцену вынесли необычную награду, символизирующую рубль, но вручать ее никому не стали. Заместитель руководителя администрации города по экономике и финансам Ирина Перетятко объявила о проведении конкурса на лучший слоган для финансистов. Условия конкурса опубликуют на сайте администрации, а победитель и получит награду, символизирующую рубль.

Просмотров:101 В большом зале собрались все сотрудники управления финансов, представители налоговых органов, казначейской службы. Лучшим финансисты получили грамоты и благодарственные письма от министерства финансов, краевых и муниципальных властей.Праздничную атмосферу поддерживали творческие коллективы города. Оригинальным номером поздравили коллег экономисты. Да и сами финансисты в завершения торжественного вечера вышли на сцену и дружно спели. Во время праздничного вечера на сцену вынесли необычную награду, символизирующую рубль, но вручать ее никому не стали. Заместитель руководителя администрации города по экономике и финансам Ирина Перетятко объявила о проведении конкурса на лучший слоган для финансистов. Условия конкурса опубликуют на сайте администрации, а победитель и получит награду, символизирующую рубль.