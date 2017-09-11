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11 сентября 2017, 12:15



Выборы депутатов Норильского городского Совета депутатов состоялись.

Отмечены отдельные недостатки, на которые члены участковых и муниципальной избирательных комиссий реагировали оперативно. Особую благодарность хотелось бы высказать представителям правоохранительных органов, обеспечивавших охрану правопорядка в день голосования. По имеющимся на текущий момент данным: на всех 73 избирательных участках Норильска, включая Талнах, Кайеркан, Снежногорск и Оганер, выборы считаются состоявшимися. Из примерно 127 тысяч избирателей, зарегистрированных в Норильске, на момент окончания голосования проголосовала 21 тысяча. Таким образом, явка составила 16,47%. В выборах по общетерриториальному избирательному округу принимали участие четыре партийных списка от следующих партий: ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», партия «Зелёные». Исходя из результатов голосования, будет распределено 23 депутатских мандата среди партий, прошедших 5% барьер. В выборах по четырем трехмандатным избирательным округам принимали участие 34 кандидата от партий и кандидаты-самовыдвиженцы, претендовавшие на 12 депутатских мандатов. Предварительная информация об итогах голосования в Норильске появится завтра.

Просмотров:290 «Выборы депутатов Норильского городского Совета депутатов считаю состоявшимися. Голосование прошло спокойно, в рамках предусмотренных законом процедур», - отметил Евгений Волик, председатель территориальной избирательной комиссии г. Норильска.Отмечены отдельные недостатки, на которые члены участковых и муниципальной избирательных комиссий реагировали оперативно.Особую благодарность хотелось бы высказать представителям правоохранительных органов, обеспечивавших охрану правопорядка в день голосования.По имеющимся на текущий момент данным:на всех 73 избирательных участках Норильска, включая Талнах, Кайеркан, Снежногорск и Оганер, выборы считаются состоявшимися.Из примерно 127 тысяч избирателей, зарегистрированных в Норильске, на момент окончания голосования проголосовала 21 тысяча. Таким образом, явка составила 16,47%.В выборах по общетерриториальному избирательному округу принимали участие четыре партийных списка от следующих партий: ЛДПР, «Справедливая Россия», «Единая Россия», партия «Зелёные». Исходя из результатов голосования, будет распределено 23 депутатских мандата среди партий, прошедших 5% барьер.В выборах по четырем трехмандатным избирательным округам принимали участие 34 кандидата от партий и кандидаты-самовыдвиженцы, претендовавшие на 12 депутатских мандатов.Предварительная информация об итогах голосования в Норильске появится завтра.