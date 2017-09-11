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11 сентября 2017, 12:27



Госавтоинспекторы Норильска выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

Накануне около 9 часов вечера на 7 км автодороги Норильск - Талнах 44-летний водитель автомобиля "Лифан", по предварительной версии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Тойота". В результате дорожного происшествия 45-летний водитель автомобиля "Тойота" погиб на месте, его пассажиры - 21-летний молодой человек и 28-летняя девушка - с места аварии с различными травмами были госпитализированы в городскую больницу. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что в момент аварии пассажиры автомобиля "Тойота" были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных травм. По данному факту возбуждено уголовное дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Просмотров:342 Сотрудники Госавтоинспекции Норильска выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на автодороге Норильск - Талнах, в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Накануне около 9 часов вечера на 7 км автодороги Норильск - Талнах 44-летний водитель автомобиля "Лифан", по предварительной версии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Тойота".В результате дорожного происшествия 45-летний водитель автомобиля "Тойота" погиб на месте, его пассажиры - 21-летний молодой человек и 28-летняя девушка - с места аварии с различными травмами были госпитализированы в городскую больницу.Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что в момент аварии пассажиры автомобиля "Тойота" были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных травм.По данному факту возбуждено уголовное дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».