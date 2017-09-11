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11 сентября 2017, 12:45



Выставку, посвященную 350-летию Дудинки и 80-летию морского порта «Норникеля», монтируют в Таймырском краеведческом музее.

Выставка «Российское застолье» - это путешествие по России, охватывающее период с 80-х годов XIX века до начала XXI века. Одновременно это и история русской фотографии. Среди авторов - величайшие мастера и культовые фотографы от Карла Буллы, Александра Гринберга, Александра Родченко, Ивана Шагина, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Самария Гурария, Бориса Кудоярова до Виктора Ахломова, Анатолия Ерина, Виктора Руйковича. Главная тема выставки – заСТОЛье. Менялись эпохи, менялось и застолье – от идиллических пикников и светских балов до военного застолья в окопе, празднования Дня Победы в 1945 году. Выставка путешествует по регионам России с 2010 года. В каждом городе, по словам ее куратора от МАММ Игоря Волкова, она дополняется местными экспонатами. Таймырский краеведческий музей наравне с работами маститых фотохудожников выставляет работы своих земляков и традиционные предметы быта, относящиеся к культуре коренных народов Крайнего Севера и русскому традиционному застолью. «Традиции гостеприимства были у всех народов, в том числе у коренных жителей Таймыра. Мы знаем прекрасно, что ни одного путника не отпускали без чашки чая, без ночлега. Традиции гостеприимства и застолья, в нашем понимании, остались незыблемыми, они сохранились и по сей день – на праздниках Дня оленевода и Международного дня коренных народов Крайнего Севера», - рассказывает Лейла Ландина, заместитель директора Таймырского краеведческого музея по научной работе. Генеральным партнером выставки является компания «Норникель». Выставка «Российское застолье» будет работать в Дудинке с 14 сентября по 30 октября.

Просмотров:166 Выставка приурочена к 350-летию города Дудинки и 80-летию Дудинского морского порта. Экспозиция подготовлена «Московским домом фотографии/Мультимедиа Арт-музеем» при участии Таймырского краеведческого музея.Выставка «Российское застолье» - это путешествие по России, охватывающее период с 80-х годов XIX века до начала XXI века. Одновременно это и история русской фотографии. Среди авторов - величайшие мастера и культовые фотографы от Карла Буллы, Александра Гринберга, Александра Родченко, Ивана Шагина, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Самария Гурария, Бориса Кудоярова до Виктора Ахломова, Анатолия Ерина, Виктора Руйковича.Главная тема выставки – заСТОЛье. Менялись эпохи, менялось и застолье – от идиллических пикников и светских балов до военного застолья в окопе, празднования Дня Победы в 1945 году.Выставка путешествует по регионам России с 2010 года. В каждом городе, по словам ее куратора от МАММ Игоря Волкова, она дополняется местными экспонатами. Таймырский краеведческий музей наравне с работами маститых фотохудожников выставляет работы своих земляков и традиционные предметы быта, относящиеся к культуре коренных народов Крайнего Севера и русскому традиционному застолью.«Традиции гостеприимства были у всех народов, в том числе у коренных жителей Таймыра. Мы знаем прекрасно, что ни одного путника не отпускали без чашки чая, без ночлега. Традиции гостеприимства и застолья, в нашем понимании, остались незыблемыми, они сохранились и по сей день – на праздниках Дня оленевода и Международного дня коренных народов Крайнего Севера», - рассказывает Лейла Ландина, заместитель директора Таймырского краеведческого музея по научной работе.Генеральным партнером выставки является компания «Норникель». Выставка «Российское застолье» будет работать в Дудинке с 14 сентября по 30 октября.