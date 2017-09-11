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11 сентября 2017, 13:16



Объемы вложений «Норникеля» в реконструкцию аварийного поселка Тухард в 2017 году составят порядка 30 млн рублей.

В настоящий момент в поселке проживают порядка 800 человек. Сегодня практически весь жилой фонд поселка Тухард находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях - так называемых «бочках» и балках, которые в свое время были построены как временное жилье для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра. Представители коренных малочисленных народов в прошлом веке традиционно селились рядом с объектами дочерней компании «Норникеля» - «Норильскгазпром», что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором и по сегодняшний момент нет полноценных социальных объектов, учреждений культуры и образования. В целом инвестиции в реновацию аварийного поселка Тухард составят около 300 млн рублей. Это средства «Норникеля», бюджета Таймырского муниципального района и Енисейского объединенного банка. Сответствующее соглашение было подписано в апреле на Красноярском экономическом форуме.

Просмотров:160 В течение всех трех лет реализации проекта - до 2019 года - компания выделит в рамках этой программы в общей сложности около 90 млн рублей (по 30 млн рублей каждый год). Деньги компании направлены на строительство нового жилья в размере 2,25 тыс. квадратных метров. Кроме того, по информации представителя красноярского представительства «Норникеля» Александра Лобанова, АО «Норильскгазпром» разработало проект строительства полигона твердых бытовых отходов в районе Тухарда.В настоящий момент в поселке проживают порядка 800 человек. Сегодня практически весь жилой фонд поселка Тухард находится в аварийном состоянии. Кроме того, кочевое население вынуждено проживать в неприспособленных помещениях - так называемых «бочках» и балках, которые в свое время были построены как временное жилье для геологов, ведущих разведку на территории Таймыра.Представители коренных малочисленных народов в прошлом веке традиционно селились рядом с объектами дочерней компании «Норникеля» - «Норильскгазпром», что было обусловлено близостью к коммуникациям и бытовым удобствам. И только позже Красноярский край принял решение о создании поселка, в котором и по сегодняшний момент нет полноценных социальных объектов, учреждений культуры и образования.В целом инвестиции в реновацию аварийного поселка Тухард составят около 300 млн рублей. Это средства «Норникеля», бюджета Таймырского муниципального района и Енисейского объединенного банка. Сответствующее соглашение было подписано в апреле на Красноярском экономическом форуме.