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11 сентября 2017, 13:45



Программу социально-экономического развития Арктической зоны, в которую входит и Норильск, правительство России продлило до 2025 года.

Ключевыми механизмами реализации программы призваны стать опорные зоны развития Арктической зоны РФ, представляющие собой комплексные проекты социально-экономического развития, говорится в документе. Предусматривается синхронное применение взаимосвязанных действующих инструментов территориального и отраслевого развития, а также механизмов реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Формирование Таймыро-Туруханской опорной зоны предполагается на территории Таймырского, Туруханского районов Красноярского края и Норильска. На территории зоны уже действует компания «Норникель». Заполярный филиал компании производит более 90% российского объема никеля, более 40% меди, 98% металлов платиновой группы. В правительственном документе отмечено намерение компании реализовать проекты по расширению рудной базы. Здесь же говорится о развитии Норильского металлургического центра за счет освоения месторождений металлов платиновой группы «Черногорск» и «Норильск-1» (южная часть) компанией «Русская платина», а также освоением Масловского месторождения. В рамках проекта создания Таймыро-Туруханской опорной зоны предполагается освоение угольных месторождений. На Сырадасайской перспективной площади компания «Северная звезда» планирует построить открытый карьер, обогатительную фабрику, ТЭЦ и 120-километровую железнодорожную ветку до поселка Диксон. Управляющая компания «Восток Уголь», имеющая лицензии на геологическое изучение каменного угля на участках Таймырского угленосного бассейна, планирует экспортировать его в Западную Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Для этого рассматривается возможность строительства в порту Диксон угольного терминала в районе мыса Чайка с грузооборотом 10 млн тонн угля в год. Планируется создание новых центров добычи углеводородов. В опорной зоне ведут изучение недр структуры компаний «Лукойл» и «Роснефть». Ранее вице-премьер краевого правительства Юрий Захаринский заявлял, что, если запасы недр подтвердятся, экспорт нефти из опорной зоны к 2026 году может достичь 5 млн тонн. Зоны сформированы исходя из существующего административно-территориального деления, транспортных узлов и ресурсной базы, а также перспектив социально-экономического развития Арктической зоны. В их числе также названа Ямало-Ненецкая опорная зона, Кольская, Архангельская, Северо-Якутская и опорная зона Коми.

Просмотров:185 Программа предполагает формирование восьми опорных зон развития, приоритетными проектами для большинства из них станет создание минерально-сырьевых центров. Как гласит документ, размещенный на сайте правительства, общие инвестиции в программу оцениваются в 160 млрд рублей.Ключевыми механизмами реализации программы призваны стать опорные зоны развития Арктической зоны РФ, представляющие собой комплексные проекты социально-экономического развития, говорится в документе. Предусматривается синхронное применение взаимосвязанных действующих инструментов территориального и отраслевого развития, а также механизмов реализации инвестиционных проектов, в том числе на принципах государственно-частного и муниципально-частного партнерства.Формирование Таймыро-Туруханской опорной зоны предполагается на территории Таймырского, Туруханского районов Красноярского края и Норильска. На территории зоны уже действует компания «Норникель». Заполярный филиал компании производит более 90% российского объема никеля, более 40% меди, 98% металлов платиновой группы.В правительственном документе отмечено намерение компании реализовать проекты по расширению рудной базы. Здесь же говорится о развитии Норильского металлургического центра за счет освоения месторождений металлов платиновой группы «Черногорск» и «Норильск-1» (южная часть) компанией «Русская платина», а также освоением Масловского месторождения.В рамках проекта создания Таймыро-Туруханской опорной зоны предполагается освоение угольных месторождений. На Сырадасайской перспективной площади компания «Северная звезда» планирует построить открытый карьер, обогатительную фабрику, ТЭЦ и 120-километровую железнодорожную ветку до поселка Диксон.Управляющая компания «Восток Уголь», имеющая лицензии на геологическое изучение каменного угля на участках Таймырского угленосного бассейна, планирует экспортировать его в Западную Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Для этого рассматривается возможность строительства в порту Диксон угольного терминала в районе мыса Чайка с грузооборотом 10 млн тонн угля в год.Планируется создание новых центров добычи углеводородов. В опорной зоне ведут изучение недр структуры компаний «Лукойл» и «Роснефть». Ранее вице-премьер краевого правительства Юрий Захаринский заявлял, что, если запасы недр подтвердятся, экспорт нефти из опорной зоны к 2026 году может достичь 5 млн тонн.Зоны сформированы исходя из существующего административно-территориального деления, транспортных узлов и ресурсной базы, а также перспектив социально-экономического развития Арктической зоны. В их числе также названа Ямало-Ненецкая опорная зона, Кольская, Архангельская, Северо-Якутская и опорная зона Коми.