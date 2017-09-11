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11 сентября 2017, 13:53



После завершения учений на Таймыре и культурной программы в Дудинке и Норильске отряд кораблей Северного флота вышел из Енисейского залива в Карское море.

«Большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога» с личным составом и техникой подразделений арктической бригады Северного флота, танкер «Сергей Осипов», спасательно-буксирное судно «Памир» и килектор КИЛ-164 продолжат следовать в северо-восточном направлении в районах, близких к маршруту Северного морского пути», - рассказали в пресс-службе флота. Планируется, что в ближайшее время к отряду кораблей и судов обеспечения присоединится гидрографическое судно СФ «Сенеж», выполняющее плановые задачи гидрографических исследований в Арктике. Корабельными вертолетами Ка-27 с борта «Североморска» будет осуществлена ледовая разведка по маршруту следования отряда кораблей и судов обеспечения. Напомним, шестой арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы флота - города Североморска. Первый масштабный поход в восточную часть российской Арктики состоялся в 2012 году.

Просмотров:161 Все корабли и суда отряда пополнили запасы топлива от танкера «Сергей Осипов» на рейде порта Диксон и продолжили поход в Арктике.«Большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога» с личным составом и техникой подразделений арктической бригады Северного флота, танкер «Сергей Осипов», спасательно-буксирное судно «Памир» и килектор КИЛ-164 продолжат следовать в северо-восточном направлении в районах, близких к маршруту Северного морского пути», - рассказали в пресс-службе флота.Планируется, что в ближайшее время к отряду кораблей и судов обеспечения присоединится гидрографическое судно СФ «Сенеж», выполняющее плановые задачи гидрографических исследований в Арктике. Корабельными вертолетами Ка-27 с борта «Североморска» будет осуществлена ледовая разведка по маршруту следования отряда кораблей и судов обеспечения.Напомним, шестой арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы флота - города Североморска. Первый масштабный поход в восточную часть российской Арктики состоялся в 2012 году.