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11 сентября 2017, 14:01



Девять дизельных электрогенераторов приобретут до конца года власти Таймыра в качестве резервных источников для Дудинки.

В начале 2015-го из-за аварии Дудинка осталась без электричества, ситуация в точности повторилась через год - зимой 2015 -2016 гг. Из-за перебоев в работе котельной №7. Сегодня принято решение о приобретении девяти резервных источников. Они будут поставлены для больницы, тубдиспансера, администрации, досугового центра «Арктика» и для общеобразовательных школ города. Деньги выделены из фонда содействия развития Таймыра, сформированного за счет средств «Норникеля», который в 2017 году вложил в него 160 млн руб. В прошлом году резервными источниками электроэнергии были оснащены котельные на очистных сооружениях главной канализационно-насосной станции, а также насосные станции системы теплоснабжения Дудинки, обеспечивающие подачу горячей и холодной воды в верхнюю часть города - четвертый и пятый микрорайоны. Кроме того, Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) установила передвижную автоматизированную газотурбинную элетроподстанцию. Еще одним аварийным источником электроснабжения дудинской котельной служит портовый ледокол «Авраамий Завенягин».

Просмотров:151 Об этом на круглом столе ассоциации коренных малочисленных народов Красноярского края сообщила советник главы Таймырского района Анфиса Никифорова.В начале 2015-го из-за аварии Дудинка осталась без электричества, ситуация в точности повторилась через год - зимой 2015 -2016 гг. Из-за перебоев в работе котельной №7. Сегодня принято решение о приобретении девяти резервных источников. Они будут поставлены для больницы, тубдиспансера, администрации, досугового центра «Арктика» и для общеобразовательных школ города. Деньги выделены из фонда содействия развития Таймыра, сформированного за счет средств «Норникеля», который в 2017 году вложил в него 160 млн руб.В прошлом году резервными источниками электроэнергии были оснащены котельные на очистных сооружениях главной канализационно-насосной станции, а также насосные станции системы теплоснабжения Дудинки, обеспечивающие подачу горячей и холодной воды в верхнюю часть города - четвертый и пятый микрорайоны. Кроме того, Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) установила передвижную автоматизированную газотурбинную элетроподстанцию. Еще одним аварийным источником электроснабжения дудинской котельной служит портовый ледокол «Авраамий Завенягин».