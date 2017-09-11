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11 сентября 2017, 14:08



«Норникель» до 2023 года намерен инвестировать в модернизацию производства порядка 1 трлн рублей, из них четверть - в проекты экологической направленности.

«Норникель» вкладывает ежегодно сотни миллионов рублей в эти заповедники и не рассматривает это как компенсацию за нанесенный ущерб, потому что там для этого есть другие платежи», - сказала она. В настоящее время «Норникель» поддерживает природные заповедники, расположенные в относительной близости от производственных площадок Кольской ГМК («Пасвик», «Лапландский» - Мурманская область) и Заполярного филиала («Путоранский» - Красноярский край). Компания поддерживает заповедники в рамках сохранения арктического биоразнообразия.

Просмотров:182 «Норникель» ежегодно вкладывает сотни миллионов рублей в заповедники, расположенные в относительной близости от производственных площадок компании. Об этом заявила вице-президент - статс-секретарь «Норникеля» Елена Безденежных на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященной теме возможностей для государства и бизнеса в особо охраняемых природных территориях.«Норникель» вкладывает ежегодно сотни миллионов рублей в эти заповедники и не рассматривает это как компенсацию за нанесенный ущерб, потому что там для этого есть другие платежи», - сказала она.В настоящее время «Норникель» поддерживает природные заповедники, расположенные в относительной близости от производственных площадок Кольской ГМК («Пасвик», «Лапландский» - Мурманская область) и Заполярного филиала («Путоранский» - Красноярский край). Компания поддерживает заповедники в рамках сохранения арктического биоразнообразия.