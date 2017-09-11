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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
11 сентября 2017, 14:15

Шестерых пьяных водителей задержали в Норильске. Дорожные полицейские подвели итоги рейдов, проведенных в выходные.


С пятницы по воскресенье экипажи ДПС дежурили на загородных автотрассах, где провели массовую проверку автомобилистов в рамках оперативно-профилактических мероприятий.
Всего за время рейдов дорожные полицейские выявили 255 нарушений правил дорожного движения, в том числе 55 водителей привлечено к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, 12 автомобилистов перевозили несовершеннолетних пассажиров с нарушением ПДД, шесть управляли транспортом без прав, четыре водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам. За нарушение правил тонировки передних стекол автомобилей привлечено 13 автомобилистов.
Кроме того, за время проведения оперативно-профилактических мероприятий инспекторами ДПС выявлено шестеро водителей, находившихся за рулем в алкогольном опьянении.
С начала 2017 года на дорогах города задержано 325 нетрезвых водителей. Возбуждено 40 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

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18:00   Авиакомпания NordStar перевезла в 2017 году миллионного пассажира на месяц раньше, чем в прошлом. 17:52   Норильская публичная библиотека попала в шорт-лист VI открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор» с проектом «Вечная теплота».
17:42   Норильские стражи правопорядка призвали владельцев транспортных средств быть более бдительными и ответственно относиться к своему движимому имуществу. 16:49   В Норильске началась волна досдачи экзаменов. 9-классникам и 11-классникам, не получившим документ об образовании, дан шанс исправить ситуацию.
15:01   В связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе температура воды в Дудинке будет снижена. 14:42   Отключать горячую воду в России разрешат лишь на несколько дней.
13:13   В красноярском кардиоцентре прошла уже вторая пересадка донорского сердца. 13:12   Елена Безденежных рассказала о планах «Норникеля» на Восточном экономическом форуме.

 6 сентября 2017 
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