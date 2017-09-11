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11 сентября 2017, 14:15



Шестерых пьяных водителей задержали в Норильске. Дорожные полицейские подвели итоги рейдов, проведенных в выходные.

Всего за время рейдов дорожные полицейские выявили 255 нарушений правил дорожного движения, в том числе 55 водителей привлечено к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, 12 автомобилистов перевозили несовершеннолетних пассажиров с нарушением ПДД, шесть управляли транспортом без прав, четыре водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам. За нарушение правил тонировки передних стекол автомобилей привлечено 13 автомобилистов. Кроме того, за время проведения оперативно-профилактических мероприятий инспекторами ДПС выявлено шестеро водителей, находившихся за рулем в алкогольном опьянении. С начала 2017 года на дорогах города задержано 325 нетрезвых водителей. Возбуждено 40 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:183 С пятницы по воскресенье экипажи ДПС дежурили на загородных автотрассах, где провели массовую проверку автомобилистов в рамках оперативно-профилактических мероприятий.Всего за время рейдов дорожные полицейские выявили 255 нарушений правил дорожного движения, в том числе 55 водителей привлечено к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, 12 автомобилистов перевозили несовершеннолетних пассажиров с нарушением ПДД, шесть управляли транспортом без прав, четыре водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам. За нарушение правил тонировки передних стекол автомобилей привлечено 13 автомобилистов.Кроме того, за время проведения оперативно-профилактических мероприятий инспекторами ДПС выявлено шестеро водителей, находившихся за рулем в алкогольном опьянении.С начала 2017 года на дорогах города задержано 325 нетрезвых водителей. Возбуждено 40 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.