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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:27 Первая победа МФК «Норильский никель» в сезоне: игра прошла в рамках второго тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги в Санкт-Петербурге.
18:23 Музей Норильска объявил об учреждении новой фотовыставки и начале приема работ.
18:15 В Норильске подведены предварительные итоги выборов депутатов горсовета.
17:54 В Норильске подвели итоги экологического марафона «Понеслось!», проходившего с 31 мая по 1 сентября на всех территориях присутствия компании «Норникель».
17:42 Легкоатлетический забег «Кросс нации - 2017» в Норильске побил прошлогодний результат по количеству участников.
17:26 За безопасную промышленность: «Лаборатория Касперского» и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве.
17:18 Пассажирский теплоход «Александр Матросов» после ремонта в ночь с воскресенья на понедельник прибыл в Дудинку и уже отправился в обратный рейс на юг края.
17:04 До завершения заявочной кампании на участие в программе по формированию современной городской среды остались считанные дни. 729 норильских дворов нуждаются в благоустройстве, но шанс попасть в программу на будущий год есть только у 40.
16:37 Закрытие летнего сезона мотокросса и мини-мотокросса в Норильске пройдет 17 сентября на трассе реки Щучьей.
16:04 27 сентября в Норильске выступит уникальный творческий коллектив – хор Валаамского монастыря с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама».
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