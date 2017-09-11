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11 сентября 2017, 14:24



В Норильске полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения.

В начале сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в ночное время в помещение торговой точки зашли двое мужчин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытались похитить деньги из кассы. Продавец сумела нажать тревожную кнопку. Увидев это, злоумышленники скрылись с места происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых 21-летних молодых человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. два ст. 162 УК РФ «Разбой», максимальная санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:184 Сотрудники уголовного розыска задержали двоих норильчан, подозреваемых в совершении разбойного нападения на магазин.В начале сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в ночное время в помещение торговой точки зашли двое мужчин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытались похитить деньги из кассы.Продавец сумела нажать тревожную кнопку. Увидев это, злоумышленники скрылись с места происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых 21-летних молодых человека.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. два ст. 162 УК РФ «Разбой», максимальная санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.