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Северный флот

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
11 сентября 2017, 14:24

В Норильске полицейские задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения.


Сотрудники уголовного розыска задержали двоих норильчан, подозреваемых в совершении разбойного нападения на магазин.
В начале сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в ночное время в помещение торговой точки зашли двое мужчин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытались похитить деньги из кассы.
Продавец сумела нажать тревожную кнопку. Увидев это, злоумышленники скрылись с места происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых 21-летних молодых человека.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. два ст. 162 УК РФ «Разбой», максимальная санкция которой предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

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