Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 сентября 2017, 16:04



27 сентября в Норильске выступит уникальный творческий коллектив – хор Валаамского монастыря с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама».

В программе прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка (Глинка, Рахманинов, Чесноков, Бордак), лирические и патриотические песни Первой мировой и Великой Отечественной войн (Соловьев-Седой, Дыховичный, Мигуля), стихи поэтов серебряного века и современных авторов. Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание посредством создания концертных представлений, записей и изданий музыкально-исторических, мемориальных и тематических программ. Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители (Спасо-Преображенского собора) и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях. Вход по пригласительным билетам. Телефон для справок 22-84-46. Касса МБУК «ГЦК» - 22-99-14.

Просмотров:150 Концерт состоится в 19.00 в Большом зале городского Центра культуры. Программа повествует о людях, живущих здесь и сейчас, искренне ищущих Бога, и в которых живет Сам Господь, о людях, которые защитили нас, отдав свои жизни ради жизней наших, о матерях, подаривших нам этот удивительный мир, о любви к Богу, людям и Родине.В программе прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка (Глинка, Рахманинов, Чесноков, Бордак), лирические и патриотические песни Первой мировой и Великой Отечественной войн (Соловьев-Седой, Дыховичный, Мигуля), стихи поэтов серебряного века и современных авторов.Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание посредством создания концертных представлений, записей и изданий музыкально-исторических, мемориальных и тематических программ.Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители (Спасо-Преображенского собора) и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях.Вход по пригласительным билетам. Телефон для справок 22-84-46. Касса МБУК «ГЦК» - 22-99-14.