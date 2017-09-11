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11 сентября 2017, 16:37



Закрытие летнего сезона мотокросса и мини-мотокросса в Норильске пройдет 17 сентября на трассе реки Щучьей.

Начало регистрации участников в 13.00, заезды начнутся с 14.00. Организаторы приглашают зрителей и советуют запастись термосами с горячим чаем. «После соревнований постараемся покатать детей - кто захочет. Чистоту одежды после проката не обещаем, но хорошее настроение – точно», - уверяют они.

Просмотров:147 Как рассказал Сергей Грищенко, организатор мероприятий клуба Nordbike, соревнования пройдут в двух видах: мотокросс и мини-мотокросс (питбайк). В мини-мотокроссе соревнования разбиты по следующим классам: любители, Pro, а также третий класс, где посоревнуются дети-новички (10-14 лет) и девушки. Общее число участников - 15-18 человек (заявки еще собираются).Начало регистрации участников в 13.00, заезды начнутся с 14.00. Организаторы приглашают зрителей и советуют запастись термосами с горячим чаем. «После соревнований постараемся покатать детей - кто захочет. Чистоту одежды после проката не обещаем, но хорошее настроение – точно», - уверяют они.