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11 сентября 2017, 17:04



До завершения заявочной кампании на участие в программе по формированию современной городской среды остались считанные дни. 729 норильских дворов нуждаются в благоустройстве, но шанс попасть в программу на будущий год есть только у 40.

В рамках программы в этом году были запланированы и подходят к завершению работы по благоустройству территорий вокруг 36 многоквартирных домов. Во дворах появились новые скамейки, асфальт, а на домах были установлены энергосберегающие светильники. До конца сентября все намеченные работы будут завершены. Сейчас органы местного самоуправления формируют программу на 2018-2022 годы. Завершение кампании планируется на начало октября. Для того чтобы двор стал участником программы, необходимо, чтобы за такое решение проголосовали жильцы многоквартирного дома на собрании собственников жилья. Для организации такого собрания нужно обратиться в управляющую компанию. Также собственники должны дать согласие на софинансирование работ. Если жители дома выбрали минимальный перечень работ, то размер софинансирования составляет два процента, в среднем от 300 до 600 рублей с квартиросъемщика в зависимости от площади квартиры и его доли в общем имуществе. Причем жилец квартиры может внести свой взнос как за один раз, так и разделить его равными долями на шесть месяцев. В минимальный перечень работ входит: асфальтировка территории, устройство энергосберегающих светильников, установка урн и скамеек. «Так как жилищное законодательство предписывает уведомить собственников жилья многоквартирного дома за десять дней до проведения собрания, то получается, что у наших горожан времени почти не осталось», - говорит Татьяна Шульгина, и. о.начальника ЖКХ по производству. Если до 15 сентября кто-то из инициативных жильцов сделает заявку в управляющую организацию, то к 25 сентября УК предупредит квартиросъемщиков о времени и дате проведения собрания, и плюс еще останется около пяти дней для подведения итогов. «Пока что объем работ на следующий год еще не утвержден, но уже сейчас, общаясь с краем, мы понимаем, что скорее всего на благоустройство дворов будет выделено порядка 39 миллионов рублей, столько же, сколько и в этом году. На эти средства мы планируем благоустроить 30-40 дворов, а это капля в море», - отмечает Татьяна Шульгина. Управляющие компании совместно с УЖКХ провели инвентаризацию всех дворовых территорий и составили на них паспорта. Получилось, что необходимо благоустроить 729 дворовых территорий. Для того, чтобы это сделать, при нынешнем финансировании потребуется продлевать программу «Формирование городской современной среды» еще на несколько десятилетий либо увеличивать средства до миллиарда рублей. Если собрания собственников пройдут в более чем 40 многоквартирных домах, то участников программы будут определять по конкурсу. Преимущества отдадут тем домам, в которых уровень сборов за жилищно-коммунальные услуги выше, где есть совет многоквартирного дома, где собственники примут решение увеличить объем софинансирования до 2,5 или трех процентов. Дома, которые не пройдут конкурсный отбор, будут включены в программу на 2019 год. Жильцы могут дать свое согласие и на дополнительный перечень работ, софинансирование по которому составляет 20 процентов и включает работы по озеленению и оборудованию детских игровых площадок. В 2017 году по дополнительному перечню заявилось пять талнахских дворов: в четырех были выполнены работы по озеленению, а в пятый недавно доставили оборудование для игровой площадки.

Просмотров:134 Программа по формированию современной городской среды реализуется на нашей территории с 2017 года и рассчитана до 2022-го. Финансируется она из федерального, краевого и местного бюджетов. Причем больше половины (58 процентов) - средства федерального бюджета; чуть меньше, примерно 41 процент, выделяет край; один процент поступает из местного бюджета и небольшую долю платят собственники.В рамках программы в этом году были запланированы и подходят к завершению работы по благоустройству территорий вокруг 36 многоквартирных домов. Во дворах появились новые скамейки, асфальт, а на домах были установлены энергосберегающие светильники. До конца сентября все намеченные работы будут завершены.Сейчас органы местного самоуправления формируют программу на 2018-2022 годы. Завершение кампании планируется на начало октября. Для того чтобы двор стал участником программы, необходимо, чтобы за такое решение проголосовали жильцы многоквартирного дома на собрании собственников жилья. Для организации такого собрания нужно обратиться в управляющую компанию.Также собственники должны дать согласие на софинансирование работ. Если жители дома выбрали минимальный перечень работ, то размер софинансирования составляет два процента, в среднем от 300 до 600 рублей с квартиросъемщика в зависимости от площади квартиры и его доли в общем имуществе. Причем жилец квартиры может внести свой взнос как за один раз, так и разделить его равными долями на шесть месяцев. В минимальный перечень работ входит: асфальтировка территории, устройство энергосберегающих светильников, установка урн и скамеек.«Так как жилищное законодательство предписывает уведомить собственников жилья многоквартирного дома за десять дней до проведения собрания, то получается, что у наших горожан времени почти не осталось», - говорит Татьяна Шульгина, и. о.начальника ЖКХ по производству.Если до 15 сентября кто-то из инициативных жильцов сделает заявку в управляющую организацию, то к 25 сентября УК предупредит квартиросъемщиков о времени и дате проведения собрания, и плюс еще останется около пяти дней для подведения итогов.«Пока что объем работ на следующий год еще не утвержден, но уже сейчас, общаясь с краем, мы понимаем, что скорее всего на благоустройство дворов будет выделено порядка 39 миллионов рублей, столько же, сколько и в этом году. На эти средства мы планируем благоустроить 30-40 дворов, а это капля в море», - отмечает Татьяна Шульгина.Управляющие компании совместно с УЖКХ провели инвентаризацию всех дворовых территорий и составили на них паспорта. Получилось, что необходимо благоустроить 729 дворовых территорий. Для того, чтобы это сделать, при нынешнем финансировании потребуется продлевать программу «Формирование городской современной среды» еще на несколько десятилетий либо увеличивать средства до миллиарда рублей.Если собрания собственников пройдут в более чем 40 многоквартирных домах, то участников программы будут определять по конкурсу. Преимущества отдадут тем домам, в которых уровень сборов за жилищно-коммунальные услуги выше, где есть совет многоквартирного дома, где собственники примут решение увеличить объем софинансирования до 2,5 или трех процентов. Дома, которые не пройдут конкурсный отбор, будут включены в программу на 2019 год.Жильцы могут дать свое согласие и на дополнительный перечень работ, софинансирование по которому составляет 20 процентов и включает работы по озеленению и оборудованию детских игровых площадок. В 2017 году по дополнительному перечню заявилось пять талнахских дворов: в четырех были выполнены работы по озеленению, а в пятый недавно доставили оборудование для игровой площадки.