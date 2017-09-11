Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 сентября 2017, 17:18



Пассажирский теплоход «Александр Матросов» после ремонта в ночь с воскресенья на понедельник прибыл в Дудинку и уже отправился в обратный рейс на юг края.

Напомним, в конце августа в связи с поломкой винтов судно потеряло рулевое управление и пришвартоваться самостоятельно в Дудинке ему не удалось. Пассажиры, купившие билеты на 27 августа на этот теплоход, отправились в Красноярск с задержкой на теплоходе «Близняк». «Матросов» же был отбуксирован к дебаркадеру, где после обследования было принято решение об отправке его в Красноярск на ремонтную базу. По словам Ивана Шевченко, из трех рулей у теплохода были неисправны два - центральный и левый. В течение первой недели сентября на теплоходе заменили все неисправные детали и предъявили судно Российскому речному регистру, контролирующему состояние всего пассажирского флота. С 7 сентября «Александр Матросов» получил разрешение на совершение пассажирских перевозок.

Просмотров:138 «Ремонт теплохода занял неделю: с 1 по 7 сентября он находился в доке Красноярска, пропустив из-за поломки один рейс», - рассказал «Норильским новостям» генеральный директор АО «ПассажирРечТранс» Иван Шевченко.Напомним, в конце августа в связи с поломкой винтов судно потеряло рулевое управление и пришвартоваться самостоятельно в Дудинке ему не удалось. Пассажиры, купившие билеты на 27 августа на этот теплоход, отправились в Красноярск с задержкой на теплоходе «Близняк». «Матросов» же был отбуксирован к дебаркадеру, где после обследования было принято решение об отправке его в Красноярск на ремонтную базу. По словам Ивана Шевченко, из трех рулей у теплохода были неисправны два - центральный и левый. В течение первой недели сентября на теплоходе заменили все неисправные детали и предъявили судно Российскому речному регистру, контролирующему состояние всего пассажирского флота. С 7 сентября «Александр Матросов» получил разрешение на совершение пассажирских перевозок.