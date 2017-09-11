Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 сентября 2017, 17:26



За безопасную промышленность: «Лаборатория Касперского» и «Норникель» подписали соглашение о сотрудничестве.

Промышленные среды и критически важные инфраструктуры все чаще становятся целью злоумышленников. По данным Kaspersky Lab ICS CERT, за три прошедших летних месяца в России с киберугрозами столкнулся каждый третий (32%) компьютер, относящийся к инфраструктуре автоматизированных технологических процессов. Попытки заражений происходили как напрямую, так и через корпоративные сети предприятий. Партнерство «Лаборатории Касперского» и «Норникеля» – один из первых в России примеров сотрудничества производителя защитных решений и промышленного гиганта, приоритетом которого является обеспечение кибербезопасности индустриальных сетей и процессов. При этом помимо использования собственно технологических ресурсов, например, специализированного защитного решения для промышленных инфраструктур, стороны намерены активно развивать и применять аналитические и образовательные сервисы. Такой подход поможет распознавать угрозы заранее, предвидеть новые векторы атак и минимизировать влияние человеческого фактора, являющегося причиной существенной доли киберинцидентов в организациях. При разработке системы информационной защиты производственных процессов «Норникеля» и его корпоративных стандартов в данной области будет учитываться опыт и результаты работы «Лаборатории Касперского» на российском и международном рынках. По словам В. Гасумянова, «Норникель» – многопрофильный индустриальный конгломерат, включающий предприятия в сфере горной добычи, металлургии, энергетики, транспорта. Нарушение одной из цепочек может привести к серьезному материальному ущербу и репутационным потерям. Как одна из крупнейших промышленных компаний России, чья деятельность имеет стратегическое значение для экономики страны, мы заблаговременно инвестируем в кибербезопасность, осознавая актуальность этой проблематики сейчас и ее развитие в будущем». «Киберугрозы для промышленной среды принципиально отличаются от традиционных офисных угроз возможными последствиями, они могут быть по-настоящему разрушительными. При этом защита индустриальных систем требует иного подхода, при котором абсолютный приоритет должен отдаваться целостности и непрерывности технологического процесса. Любое нарушение такого процесса грозит остановкой производства, повреждением оборудования и огромными убытками, а в худшем случае – техногенной катастрофой, – подчеркнул Евгений Касперский. – Мы рады, что «Норникель», одна из крупнейших металлургических компаний в России и мире, приняла решение о создании комплексной и всеобъемлющей системы безопасности своих корпоративных и промышленных систем. Это важный шаг для стабильного развития бизнеса в условиях растущей сложности и опасности кибератак. Будущее уже наступило, и современные заводы – это огромные киберфизические системы, которые надо защищать от информационных угроз».

Просмотров:142 «Лаборатория Касперского» и компания «Норникель» договорились о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Ведущая российская промышленная компания и один из лидеров рынка киберзащиты объявили о создании стратегического партнерства, целью которого станет совершенствование и укрепление информационной безопасности отечественной индустрии. Соответствующее соглашение подписали вице-президент «Норникеля» – руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, сообщает пресс-служба «Норникеля».Промышленные среды и критически важные инфраструктуры все чаще становятся целью злоумышленников. По данным Kaspersky Lab ICS CERT, за три прошедших летних месяца в России с киберугрозами столкнулся каждый третий (32%) компьютер, относящийся к инфраструктуре автоматизированных технологических процессов. Попытки заражений происходили как напрямую, так и через корпоративные сети предприятий.Партнерство «Лаборатории Касперского» и «Норникеля» – один из первых в России примеров сотрудничества производителя защитных решений и промышленного гиганта, приоритетом которого является обеспечение кибербезопасности индустриальных сетей и процессов. При этом помимо использования собственно технологических ресурсов, например, специализированного защитного решения для промышленных инфраструктур, стороны намерены активно развивать и применять аналитические и образовательные сервисы. Такой подход поможет распознавать угрозы заранее, предвидеть новые векторы атак и минимизировать влияние человеческого фактора, являющегося причиной существенной доли киберинцидентов в организациях. При разработке системы информационной защиты производственных процессов «Норникеля» и его корпоративных стандартов в данной области будет учитываться опыт и результаты работы «Лаборатории Касперского» на российском и международном рынках.По словам В. Гасумянова, «Норникель» – многопрофильный индустриальный конгломерат, включающий предприятия в сфере горной добычи, металлургии, энергетики, транспорта. Нарушение одной из цепочек может привести к серьезному материальному ущербу и репутационным потерям. Как одна из крупнейших промышленных компаний России, чья деятельность имеет стратегическое значение для экономики страны, мы заблаговременно инвестируем в кибербезопасность, осознавая актуальность этой проблематики сейчас и ее развитие в будущем».«Киберугрозы для промышленной среды принципиально отличаются от традиционных офисных угроз возможными последствиями, они могут быть по-настоящему разрушительными. При этом защита индустриальных систем требует иного подхода, при котором абсолютный приоритет должен отдаваться целостности и непрерывности технологического процесса. Любое нарушение такого процесса грозит остановкой производства, повреждением оборудования и огромными убытками, а в худшем случае – техногенной катастрофой, – подчеркнул Евгений Касперский. – Мы рады, что «Норникель», одна из крупнейших металлургических компаний в России и мире, приняла решение о создании комплексной и всеобъемлющей системы безопасности своих корпоративных и промышленных систем. Это важный шаг для стабильного развития бизнеса в условиях растущей сложности и опасности кибератак. Будущее уже наступило, и современные заводы – это огромные киберфизические системы, которые надо защищать от информационных угроз».