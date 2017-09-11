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11 сентября 2017, 17:42



Легкоатлетический забег «Кросс нации - 2017» в Норильске побил прошлогодний результат по количеству участников.

Перед стартом спортсменов приветствовали Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации Норильска по социальной политике, и Михаил Голуб, начальник управления по спорту, пожелавшие бегунам успехов и отметившие демократичность такого вида спорта, как бег, его доступность. Первыми на дорожки вышли самые младшие участники – ребята 2008 г. р. и младше, им предстояло пробежать 500 м. По возрастам дистанции распределялись следующим образом: 1000 м – участники 2006-2007 г. р.; 2000 м – 2004-2005 г. р.; 3000 м –2002-2003 г. р.; 4000 м – взрослые (старше 16 лет). Соревновались в личном зачете. Пока младшие отдыхали после финиша, самые старшие бегуны в ожидании своего старта (их маршрут пролегал в том числе и за пределами стадиона – по улицам Кирова и Ломоносова) грелись на солнце и фотографировались на пустом пока пьедестале почета. «Кросс нации» продолжался до самого вечера.

Просмотров:185 На старт вышли более 800 человек, самому младшему из которых исполнилось шесть лет, а самой старшей бегунье – 68 лет. В числе участников соревнований, посвященных Всероссийскому дню бега, были спортсмены девяти детско-юношеских спортивных школ, школьники, студенты ссузов, вузов, работники предприятий Заполярного филиала «Норникеля», а также все желающие. В этом году хотели бежать и дошколята, однако решено было повременить с их участием и дать им год на подготовку.Перед стартом спортсменов приветствовали Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации Норильска по социальной политике, и Михаил Голуб, начальник управления по спорту, пожелавшие бегунам успехов и отметившие демократичность такого вида спорта, как бег, его доступность.Первыми на дорожки вышли самые младшие участники – ребята 2008 г. р. и младше, им предстояло пробежать 500 м. По возрастам дистанции распределялись следующим образом: 1000 м – участники 2006-2007 г. р.; 2000 м – 2004-2005 г. р.; 3000 м –2002-2003 г. р.; 4000 м – взрослые (старше 16 лет). Соревновались в личном зачете. Пока младшие отдыхали после финиша, самые старшие бегуны в ожидании своего старта (их маршрут пролегал в том числе и за пределами стадиона – по улицам Кирова и Ломоносова) грелись на солнце и фотографировались на пустом пока пьедестале почета. «Кросс нации» продолжался до самого вечера.