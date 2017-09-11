Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 сентября 2017, 17:54



В Норильске подвели итоги экологического марафона «Понеслось!», проходившего с 31 мая по 1 сентября на всех территориях присутствия компании «Норникель».

В течение нескольких месяцев участники экомарафона занимались сбором батарек, учились экономно расходовать ресурсы, призывали окружающих любить свои дворы, свой город, свою планету, причем делали это довольно оригинальными способами – через флешмобы и мастер-классы. На финальном этапе марафона каждая команда подготовила свой собственный проект. Напомним, в прошлом сезоне экомарафон проходил в рамках пилотной программы и был представлен только одной акцией. В этом году он стал масштабным четырехэтапным мероприятием, где участники выполняли различные задания. На первом этапе они вырабатывали стратегию, анализировали свои экопривычки и отношение к планете и к территории как потребители. На втором - готовили агитационные материалы, результатом стали экологические плакаты. Затем ходили в походы по заповедным местам, проводили крупные массовые акции. До финала дошли 12 команд, среди них определены пять призеров. Первое место заняла команда «Л.О.С.Н.А.», второе – команды «ЭкоНОКиЯ», «Стражи экологии» и «Соленые», третье – «Экостражники». Команды получили от компании сертификаты на проведение командообразующих мероприятий на суммы 100, 75 и 50 тысяч рублей, а наиболее активные участники команд отправятся на экослет волонтеров компании, который будет проходить с 15 по 17 сентября в Лапландском заповеднике.

Просмотров:146 На старте к марафону подключились порядка 150 человек из 27 подразделений компании. Активисты объединились в 17 команд – кто-то на базе одного предприятия (такие как «ПЕСХ», «НОК», команда «Пионеры из Заполярной строительной компании»), а кто-то сформировал группу единомышленников.В течение нескольких месяцев участники экомарафона занимались сбором батарек, учились экономно расходовать ресурсы, призывали окружающих любить свои дворы, свой город, свою планету, причем делали это довольно оригинальными способами – через флешмобы и мастер-классы. На финальном этапе марафона каждая команда подготовила свой собственный проект.Напомним, в прошлом сезоне экомарафон проходил в рамках пилотной программы и был представлен только одной акцией. В этом году он стал масштабным четырехэтапным мероприятием, где участники выполняли различные задания. На первом этапе они вырабатывали стратегию, анализировали свои экопривычки и отношение к планете и к территории как потребители. На втором - готовили агитационные материалы, результатом стали экологические плакаты. Затем ходили в походы по заповедным местам, проводили крупные массовые акции.До финала дошли 12 команд, среди них определены пять призеров. Первое место заняла команда «Л.О.С.Н.А.», второе – команды «ЭкоНОКиЯ», «Стражи экологии» и «Соленые», третье – «Экостражники». Команды получили от компании сертификаты на проведение командообразующих мероприятий на суммы 100, 75 и 50 тысяч рублей, а наиболее активные участники команд отправятся на экослет волонтеров компании, который будет проходить с 15 по 17 сентября в Лапландском заповеднике.