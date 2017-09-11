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11 сентября 2017, 18:15



В Норильске подведены предварительные итоги выборов депутатов горсовета.

В общей сложности, по предварительным подсчетам, голоса избирателей распределились так: "Единая Россия" – 48,84%; ЛДПР – 17,92%; "Против всех" – 12,57%; "Справедливая Россия" – 10,91%; "Зеленые" – 6,42%. Самый большой процент, а соответственно и количество мест -13 - забрали представители «Единой России». На втором месте ЛДПР, у них 5 мандатов. Это на один больше, чем на прошлых выборах. Справедливая Россия получила три места, немного ухудшив свои показатели. В прошлом созыве у них было четыре представителя. Российская экологическая партия «Зеленые», заявившая о себе совсем недавно, взяла два мандата. Стоит отметить, что по одноманданым округам в новый Совет вошли представители «Единой России»: 1-й округ - В. Мороз, В. Фролочкин, А. Пестряков. 2-й округ – Н. Яшин, Н. Плотникова, Д. Каминский. 3-й округ – Н. Шпетная, Г. Енчик, Р. Сербин. 4-й округ – Н. Оробинская, Е. Туманова, В. Бондарь. От ЛДПР по партийному списку в депутатском корпусе будут работать: М. Андрушко, Э .Ерохина, А. Горбунов, Л. Пилюгин и А. Манкевич. «Справедливую Россию» представят: Д. Дубров, Л. Непляхович, Л. Соломаха. От зеленых в Совет вошли Н. Кармановская и Р. Матвеев

Просмотров:240 В выборах приняли участие немногим более 20 тысяч человек, что составляет 16,47%.В общей сложности, по предварительным подсчетам, голоса избирателей распределились так:"Единая Россия" – 48,84%; ЛДПР – 17,92%; "Против всех" – 12,57%; "Справедливая Россия" – 10,91%; "Зеленые" – 6,42%.Самый большой процент, а соответственно и количество мест -13 - забрали представители «Единой России». На втором месте ЛДПР, у них 5 мандатов. Это на один больше, чем на прошлых выборах. Справедливая Россия получила три места, немного ухудшив свои показатели. В прошлом созыве у них было четыре представителя. Российская экологическая партия «Зеленые», заявившая о себе совсем недавно, взяла два мандата.Стоит отметить, что по одноманданым округам в новый Совет вошли представители «Единой России»:1-й округ - В. Мороз, В. Фролочкин, А. Пестряков.2-й округ – Н. Яшин, Н. Плотникова, Д. Каминский.3-й округ – Н. Шпетная, Г. Енчик, Р. Сербин.4-й округ – Н. Оробинская, Е. Туманова, В. Бондарь.От ЛДПР по партийному списку в депутатском корпусе будут работать: М. Андрушко, Э .Ерохина, А. Горбунов, Л. Пилюгин и А. Манкевич.«Справедливую Россию» представят: Д. Дубров, Л. Непляхович, Л. Соломаха.От зеленых в Совет вошли Н. Кармановская и Р. Матвеев