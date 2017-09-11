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11 сентября 2017, 18:23



Музей Норильска объявил об учреждении новой фотовыставки и начале приема работ.

Музей Норильска берет на себя организационное, финансовое, информационное и материально-техническое обеспечение фотовыставки. Принять участие в ней могут все желающие – как профессиональные фотографы, так и любители. Участники могут представить фоторепортаж или серию работ (от 4 до 12 фотографий), объединенных одной общей темой. Жанр фотовыставки достаточно широк - это может быть природа, городской пейзаж, люди, события. Однако не принимаются фотографии сцен насилия, обнаженной натуры, нарушения норм общественной морали, разжигания межнациональных конфликтов, лоббирующие интересы политических движений и партий и некоторые другие. Фотографии принимаются сначала небольшого разрешения и объема - до 2 Мб. Вместе с заявкой на участие их можно отправить на электронный адрес организатора polartresidence@gmail.com. В теме письма обязательно указать: «ТаймырФотоГода», ФИО участника. Прием заявок и фоторабот на участие в первой выставке «ТаймырФотоГода - 2017» проводится до 15 сентября 2017 года включительно. К участию в фотоконкурсе допускаются снимки как в цифровом формате изначально, так и отсканированные с фотопленки. В последнем случае организаторам необходимо предъявить еще и оригинал кадра на пленке. Организатор берет на себя обязательство напечатать и оформить работы, а также смонтировать экспозицию. Дополнительная информация: пресс-служба МВК «Музей Норильска», Анна Рахматулина, тел. 8-905-093-56-78.

Просмотров:143 В содружестве с фотоклубом «Таймыр» музей открывает фотовыставку «ТаймырФотоГода». По замыслу организаторов событие не является конкурсом, его цель – объединить норильское и таймырское фотосообщества, популяризовать развитие фотографии на территории. И, конечно, отображение наиболее интересных и ярких событий Таймыра и города Норильска.Музей Норильска берет на себя организационное, финансовое, информационное и материально-техническое обеспечение фотовыставки. Принять участие в ней могут все желающие – как профессиональные фотографы, так и любители. Участники могут представить фоторепортаж или серию работ (от 4 до 12 фотографий), объединенных одной общей темой. Жанр фотовыставки достаточно широк - это может быть природа, городской пейзаж, люди, события. Однако не принимаются фотографии сцен насилия, обнаженной натуры, нарушения норм общественной морали, разжигания межнациональных конфликтов, лоббирующие интересы политических движений и партий и некоторые другие.Фотографии принимаются сначала небольшого разрешения и объема - до 2 Мб. Вместе с заявкой на участие их можно отправить на электронный адрес организатора polartresidence@gmail.com. В теме письма обязательно указать: «ТаймырФотоГода», ФИО участника. Прием заявок и фоторабот на участие в первой выставке «ТаймырФотоГода - 2017» проводится до 15 сентября 2017 года включительно.К участию в фотоконкурсе допускаются снимки как в цифровом формате изначально, так и отсканированные с фотопленки. В последнем случае организаторам необходимо предъявить еще и оригинал кадра на пленке. Организатор берет на себя обязательство напечатать и оформить работы, а также смонтировать экспозицию.Дополнительная информация: пресс-служба МВК «Музей Норильска», Анна Рахматулина, тел. 8-905-093-56-78.